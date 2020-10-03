Премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли на весну 2021 года

Картина должна была выйти на экраны 20 ноября

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" снова отложили. Картина с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда должна была выйти на экраны 20 ноября, но теперь зрители увидят ее в апреле 2021 года.

Студия MGM перенесла выход фильма в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Deadline. Из-за нее кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса остаются закрытыми, а они одни из главных источников дохода для картины Кэри Фукунаги на территории США.

Кадр из фильма "Не время умирать" Фото: Скриншот из YouTube

Напомним, что впервые релиз ленты "Не время умирать" отложили в начале марта. Тогда студия оценила свои убытки в 30-50 млн долларов.

Фильм "Не время умирать" станет последним, в котором актер Дэниел Крейг появится в роли агента 007. В следующих сериях бондианы мы увидим кого-то другого. По слухам, это может быть даже Том Харди.

Смотрите трейлер фильма "Не время умирать":

Также стало известно, что студия Universal перенесла премьеру фильма "Форсаж 9" с апреля 2021 года на 28 мая.

Ранее мы рассказывали об уникальном спецэпизоде "Южного парка".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться