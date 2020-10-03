Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли на весну 2021 года

Сегодня, 10:11

Картина должна была выйти на экраны 20 ноября

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" снова отложили. Картина с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда должна была выйти на экраны 20 ноября, но теперь зрители увидят ее в апреле 2021 года.

Студия MGM перенесла выход фильма в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Deadline. Из-за нее кинотеатры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса остаются закрытыми, а они одни из главных источников дохода для картины Кэри Фукунаги на территории США.

Кадр из фильма "Не время умирать"
Кадр из фильма "Не время умирать"
Фото: Скриншот из YouTube

Напомним, что впервые релиз ленты "Не время умирать" отложили в начале марта. Тогда студия оценила свои убытки в 30-50 млн долларов.

Фильм "Не время умирать" станет последним, в котором актер Дэниел Крейг появится в роли агента 007. В следующих сериях бондианы мы увидим кого-то другого. По слухам, это может быть даже Том Харди.

Смотрите трейлер фильма "Не время умирать":

Также стало известно, что студия Universal перенесла премьеру фильма "Форсаж 9" с апреля 2021 года на 28 мая.

Ранее мы рассказывали об уникальном спецэпизоде "Южного парка".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Джеймс Бонд спасает возлюбленную в эпичном клипе Билли Айлиш к фильму "007: Не время умирать" Гай Ричи снимет сериал по мотивам кинохита "Джентльмены" Саша Барон Коэн убивает коронавирус сковородкой и носит маску вместо манкини: первый тизер и постер к "Борат 2"
кино Джеймс Бонд фильм Дэниел Крейг Не время умирать
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Экс-дама Супряги высказалась про критику ее отношений с Бондарем
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина

Популярные статьи

Вчера, 12:51Шоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Вчера, 11:54Fun

Мужчина нашел старую книгу о Гарри Поттере. Теперь он может стать миллионером (фото)

Вчера, 11:51Шоу-бизнес

Ольга Горбачева о первой брачной ночи: "Если бы я тогда знала, что знаю сейчас, мы бы не развелись"

Вчера, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Вчера, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 2 октября: Ракам необходима прогулка, а Львам – приятная компания

1 октябряПсихология

Три знака зодиака, на которых полнолуние 2 октября 2020 окажет серьезное влияние

1 октябряШоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

1 октябряШоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

1 октябряШоу-бизнес

Кухар после недавней ссоры с Фреймут: "Мы дружим уже пять лет"

1 октябряFun

"Я люблю Коз". В Казатине недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

1 октябряEvents

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

1 октябряFun

Смельчак нырнул к "неопасной" акуле, но его встретил другой хищник: видео

1 октябряEvents

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

Новости партнеров

Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Мисс Украина без нижнего белья прошлась по элитному отелю Киева
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Фитнес-модель Лекси Кай распахнула платье и заворожила объемами
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять