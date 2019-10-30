Премьеру "Терминатор: Темные судьбы" в США отменили из-за пожара в Калифорнии

В Голливуде должны были стартовать показы "Терминатора 6"

Кадр из фильма "Терминатор 6: Темные судьбы" Фото: YouTube

Премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Калифорнии из-за сильного лесного пожара в штате. О том, что в Калифорнии объявили чрезвычайное положение, эвакуировали 180 тысяч человек, а также отменили премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" сообщает издание CNN.

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Отметим, что 28 октября, в Голливуде должны были стартовать показы шестой части "Терминатора", однако Paramount Pictures и Skydance объявили об отмене премьеры.

Также представители компаний пообещали обеспечить едой, которая предназначалась для премьерного показа, Красный Крест и службы, которые непрерывно работают в эпицентре пожара.

Напомним, что актер Арнольд Шварценеггер был экстренно эвакуирован из своего дома в Калифорнии из-за угрозы пожаров. Он написал на своей странице в Твиттере обращение к местным жителям. Он призвал их "не клеить дураков" и покидать штат Калифорния. Из опасной зоны также был эвакуирован баскетболист Леброн Джеймс.

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