Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Премьеру "Терминатор: Темные судьбы" в США отменили из-за пожара в Калифорнии

В Голливуде должны были стартовать показы "Терминатора 6"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Кадр из фильма "Терминатор 6: Темные судьбы"
Кадр из фильма "Терминатор 6: Темные судьбы"
Фото: YouTube

Премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Калифорнии из-за сильного лесного пожара в штате. О том, что в Калифорнии объявили чрезвычайное положение, эвакуировали 180 тысяч человек, а также отменили премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы" сообщает издание CNN.

Смотрите также видео о том, как Арнольд Шварцнегер прогулялся по Лос-Анджелесу в костюме и гриме Терминатора:

Отметим, что 28 октября, в Голливуде должны были стартовать показы шестой части "Терминатора", однако Paramount Pictures и Skydance объявили об отмене премьеры.

Читайте также:
"I'll be back" от Сары Коннор: появился впечатляющий трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"

Также представители компаний пообещали обеспечить едой, которая предназначалась для премьерного показа, Красный Крест и службы, которые непрерывно работают в эпицентре пожара.

Напомним, что актер Арнольд Шварценеггер был экстренно эвакуирован из своего дома в Калифорнии из-за угрозы пожаров. Он написал на своей странице в Твиттере обращение к местным жителям. Он призвал их "не клеить дураков" и покидать штат Калифорния. Из опасной зоны также был эвакуирован баскетболист Леброн Джеймс.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что посмотреть на этой неделе в кино: афиша главных кинопремьер Арнольд Шварценеггер показал жестокие приемы в запрещенной игре в Украине 15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса
чрезвычайное положение Терминатор Калифорния Арнольд Шварценеггер пожары Терминатор: Темные судьбы
Реклама

Новости партнеров

5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Вместо кофе: продукты, которые бодрят лучше популярного напитка
Вместо кофе: продукты, которые бодрят лучше популярного напитка
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Events

Когда Хэллоуин 2019 отмечается в Украине и мире

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:24Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз