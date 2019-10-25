Премия "Кiноколо": критики назвали лучший украинский фильм

Лучшим полнометражным игровым фильмом стала работа Наримана Алиева "Домой"

Нариман Алиев и Ахтем Сеитаблаев Фото: Алина Устиловская, Сегодня

24 октября в кинотеатре "Жовтень" состоялась церемония вручения 2-й национальной премии кинокритиков "Кiноколо". Лидерами по количеству номинаций стали драма Домой Наримана Алиева (6 номинаций), комедия"Мои мысли тихие" Антонио Лукича (5 номинаций) и военная драма"U311 Черкассы" Тимура Ященко (4 номинации).

В этом году главную награду за лучший полнометражный игровой фильм получила работа Наримана Алиева "Домой".

Фильм "Домой" Фото: YouTube

Полный список победителей:

Лучший короткометражный игровой фильм – "В нашей синагоге", реж. Иван Орленко

Лучший документальный фильм – "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", реж. Надежда Парфан

Лучший анимационный фильм – "Любовь", реж. Никита Лыськов

Открытие года – "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич

Лучший режиссер – Нариман Алиев, фильм "Домой"

Лучший актер – Ахтем Сеитаблаев, фильм "Домой"

Лучшая актриса – Ирма Витовская, фильм "Мои мысли тихие"

Отметим, что в этот же день открылся уже третий ежегодный фестиваль "Киевская неделя критики", который знакомит украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками. 7 фильмов кинофестиваля к обязательному просмотру читайте здесь. Продлится фестиваль до 30 октября.

Премия "Кiноколо" основана в 2018 году. Определяет достижения украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии за последний год от имени сообщества кинокритиков Украины. Премия присуждается в номинациях за лучшие полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм, документальный фильм, открытие года, режиссера, актрису и актера.

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