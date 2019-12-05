Премия "НашКиев Awards: Санта року 2019": выбираем главного "Санту" столицы

Отметить своих фаворитов могут все желающие

Премия «НашКиев Awards: Санта року 2019» Фото: Pexels

"НашКиев Awards: Санта року" – это премия про киевлян и для киевлян. Она отмечает активных и неравнодушных городских альтруистов. Голосование за самых достойных номинантов стартовало на сайте проекта 27 ноября. Отметить своих фаворитов могут все желающие.

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Премия "НашКиев Awards: Санта року" проводится в третий раз, и за это время из нишевого онлайн-проекта успела вырасти в масштабное событие длиною в год. Премия отмечает неравнодушных жителей столицы, которые меняют Киев к лучшему и ничего не просят взамен. Среди номинантов "НашКиев Awards: Санта року" ― бизнесмены, рестораторы, меценаты, активисты и многие другие. Не все они одинаково известны, но вклад каждого из них очень важен для города.

"В украинских реалиях бескоростные добрые дела уже стали трендом. Теперь надо сделать эти дела публичными, а их инициаторов героями или "Сантами". И только тогда мы, как общество, поверим в себя и свою состоятельность", – прокомментировал основатель премии Дмитрий Федоренко

Главным "Сантой" 2017 года стал бизнесмен, меценат и основатель фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский, "Санта року 2018" ― креативный директор Gres Todorchuk PR, основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук.

Александр Тодорчук заметил: "С каждым годом в Киеве появляется все больше сменотворцев. Эти люди делают наш город и страну удобными, безопасными, более гуманными и более инновационными. Премия "Санта Року"чрезвычайно важна для того, чтобы вдохновлять этих людей, подчеркивать их важность и призвать других приобщаться к созданию перемен".

Ежегодно количество "Сант" растет: если в 2017-м их было 40, то в этом году ― 75! Это значит, что наше общество социально активно и меняет в лучшую сторону не только город, но и себя. Среди номинантов этого года ― шеф-повар Евгений Клопотенко, основательница проекта "Шукай" Юлия Бевзенко, директор фонда "АНТИСПИД" Ольга Руднева, основатель фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко и многие другие. Ознакомиться с полным списком и проголосовать за понравившегося кандидата можно по ссылке.

Каждый из 75 "Сант" представлен в определенной категории. Их в этом году десять: "Меценатство и благотворительность", "Городские проекты и благоустройство", "Культура и история", "Еда и сфера гостеприимства", "Бизнес и бренды", "Экология и зоозащита", "Физическая культура и спорт", "Инновации и технологии", "Музыка и события" и "Образование".

Как будут выбирать победителя

Первый этап голосования, читательский, уже начался. Отдать свой голос и выбрать "Санту року" все желающие могут с 00:00, 27 ноября до 00:00, 9 декабря. Проголосовать можно за неограниченное количество номинантов, но не чаще одного раза в сутки. По итогам читательского голосования редакция НашКиев.UA определит победителей в каждой из 10 категорий.

Партнеры премии наградят также троих победителей специальных номинаций.

А главного "Санту" столицы среди 10 фаворитов читательского голосования выберет жюри. В этом году в его составе ― девять экспертов из разных сфер:

Дмитрий Федоренко ― IT-предприниматель, основатель интернет-медиа НашКиев.UA;

Александр Тодорчук ― креативный директор Gres Todorchuk PR, основатель гуманистического движения UAnimals, "Санта року 2018";

Дмитрий Борисов ― ресторатор, популяризатор украинской кухни;

Сергей Ристенко ― уличный фотограф, PR-директор продакшн-сервиса Radioaktive Film;

Леонид Остальцев ― военный, основатель Veterano Group;

Арсений Финберг ― общественный активист, основатель проекта "Интересный Киев";

Наталка Макогон ― советник начальника Киевского метрополитена;

Максим Бахматов ― советник мэра Киева, предприниматель;

Юлия Савостина ― основательница фестиваля Made in Ukraine.

Наталка Макогон, советница начальника киевского метрополитена, член экспертного жюри этого года, эмоционально прокомментировала свое участие в мероприятии: "Это проект о людях, которые не благодаря, а вопреки всему, стараются качественно менять наш город. Это уникальная инициатива, где рядом встречаются чиновник, бизнесмен, активист, меценат и – все за добро. Сказочно, действительно сказочно!"

Имя победителя премии "НашКиев Awards: Санта Року 2019" столица узнает на торжественной церемонии награждения, которая состоится 13 декабря в 19.00 в Klitschko Expo.

Партнеры премии "НашКиев Awards: Санта року 2019" ― Finlandia и "Сушия".

Главный телевизионный партнер ― телеканал "Киев".

Главный радиопарнер ― DJ FM.

Телевизионный партнер ― 4 канал.

Радиопартнер ― радио "Аристократы".

Медиапартнеры: "Сьогодні Lifestyle", Clutch, Platforma, "Типичный Киев", "Клуб Коренного Киевлянина", autokiev.info.

Напомним, что ранее мы сделали подборку куда пойти в декабре 2019 в Киеве.

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