Премию YUNA-2020 перенесли из-за коронавируса: что делать с билетами

Организаторы вскоре объявят новую дату проведения

24 марта в Киеве должна была состоятся ежегодная церемония вручения премий в области музыки YUNA. Но поскольку в Украине ввели карантин с 12 марта по 3 апреля из-за вспышки коронавируса, мероприятие организаторы решили перенести.

Об этом оргкомитет премии сообщил на своем официальном аккаунте в Instagram. Организаторы заверили зрителей, что купленные билеты остаются действительными. Правда, пока не уточняется новая дата проведения YUNA-2020.

"В связи с введением в Украине карантина и запретом на проведение массовых мероприятий с 12 марта по 3 апреля, а также с заботой о здоровье и безопасности зрителей и артистов, оргкомитет YUNA принял решение о переносе даты церемонии. YUNA 2020 обязательно состоится. Билеты, купленные на 24 марта, остаются действительными! Новую дату нашего шоу мы сообщим вскоре!" – сказано в заявлении.

Группа KAZKA отменила свое выступление в Киеве из-за коронавируса:

Ранее мы писали, что ведущим YUNA-2020 станет Владимир Остапчук. А также 9 марта уже назвали первых обладателей премии.

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