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Преступления, побеги и риск во имя любви: TamerlanAlena презентовали экшн-видео "Не уходи домой".

В съемках клипа приняли участие целый ряд приглашенных звездных героев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
TamerlanAlena
TamerlanAlena
Фото: пресс-служба

Украинский R&B дуэт TamerlanAlena представили экшн-клип на песню "Не уходи домой", которая закрепила за собой статус танцевального гимна. Новая видеоработа артистов на песню "Не уходи домой" – это история двух влюбленных авантюристов, наполненная рядом экстремальных событий, красочными образами и легким юмором.

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По сюжету клипа, TamerlanAlena, воодушевленные любовью друг к другу, совершают ряд безумных преступлений: угоняют вертолёт, связав членов экипажа, яхту, взяв в заложники капитана, отнимают Rolls-Royce у бизнесменов, и прямо на их глазах проделывают различные трюки на роскошном автомобиле. Основная интрига в клипе – наряд полиции, которые ищут "влюблённых преступников" по всему ночному Киеву.

TamerlanAlena
TamerlanAlena
Фото: пресс-служба

"На сьемках клипа иногда у нас возникало ощущение потери реальности и наши преступления и побеги казались настоящими. Мы получили такую дозу адреналина, словно действительно украли яхту, взяли в заложники капитана и укатили подальше от всех!",- рассказали о сьемках клипа TamerlanAlena.

Над видеоработой "Не уходи домой" трудилась команда профессионалов во главе с режиссером Алексеем Островым, который ранее снимал для TamerlanAlena клипы на песни: "Наши города", "Потоки ветра" и "Если что, набирай", "Возврата.Net".

В съемках клипа приняли участие целый ряд приглашенных звездных героев: известный стендап комик Дядя Жора, ведущий Максим Юрченко, фронтмен группы DETACH Алексей Веренчик и актриса сериала "Школа" Ольга Шевченко. Кроме звнездных артистов-коллег в видео TamerlanAlena также появился их пятилетний сын Тимур, которому досталась юмористическая роль покорителя женских сердец.

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"В преддверии своего 10-летия мы решили реализовать настоящий экшн-клип с интересным сюжетом, яркими образами, красивыми локациями Киева, спецэффектами и трюками. Уверены, результат вам понравится!", – прокомментировали премьеру клипа TamerlanAlena. – "Для этого видео мы собрали крутую команду профессионалов – лучшие из лучших в своем деле! Круто, что нам получилось задействовать в видео нашего сына Тимура. Это его дебютная роль! "

Кстати, осенью 2019 года TamerlanAlena празднуют 10-летие своего творчества. В поддержку громкой даты артисты отправятся в тур по Америке с презентацией нового четвертого альбома, релиз которого запланирован на ближайшее время.

Напомним, ранее группа TamerlanAlena побывали в гостях у "Сегодня". Артисты поделились подробностями предстоящего концерта, рассказали о творчестве и качествах, которые ценят друг в друге.

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