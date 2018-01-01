Претенденты на победу: три картины от режиссеров-женщин на Каннском кинофестивале

Всего на главный приз в Каннах претендует 21 картина, из них всего три от режиссеров-женщин

Известные актрисы устроили акцию протеста на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фото: Getty

В этом году Каннский кинофестиваль удивляет не только своей программой, но и особенным вниманием к актуальным темам и трендам.Так, едва ли не главной темой кинофестиваля уже стало гендерное неравенство в киноиндустрии. Известные актрисы даже устроили молчаливую акцию-протест против харассмента и дискриминации по половому признаку в киномире – Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Сальма Хайек, Леа Сейду и многие другие звезды прошли по ступенькам Дворца фестивалей, взявшись за руки. Участниц было 82 – ровно столько фильмов, снятых женщинами, попало в основной конкурс Каннского кинофестиваля за всю его историю. Это при более чем 1600 картин режиссеров-мужчин!

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич Фото: пресс-служба

В этом году ситуация с количеством фильмов от режиссеров-женщин тоже пока не радует. Их в конкурсной программе только 3 (а всего на главный приз претендует 21 картина). Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич специально для Сегодня.Lifestyle рассказала об этих фильмах и о том, чем каждый из них может запомниться и покорить жюри.

"Капернаум" (Capernaum)

Ливанская актриса и режиссер Надин Лабаки начинала как клипмейкер, а в 2007 году попробовала себя в кинорежиссуре. В том же году ее дебютный фильм "Карамель" был показан на Каннском фестивале и собрал весьма теплые отзывы критиков и зрителей. Спустя четыре года ее второй фильм "И куда мы теперь?" был представлен в Каннах в рамках программы "Особый взгляд", а на Международном кинофестивале в Торонто получил приз зрительских симпатий. В этот раз Надин привезла в Канны семейную драму о ребенке, который подает в суд на своих родителей за жестокое обращение. Сильные стороны фильма – безусловный драматизм, эмоциональность и внимание к важной социальной проблеме.

"Счастливый Лазарь" (Lazzaro Felice)

Аличе Рорвакер называют главной надеждой нового итальянского кино. В Каннах ее хорошо знают – в 2011 году она дебютировала здесь в "Двухнедельнике режиссеров" с фильмом "Небесное тело", а в 2014 году получила Гран-при фестиваля за фильм "Чудеса". "Счастливый Лазарь" – третий фильм Рорвакер, который уже называют одним из главных потрясений Канн 2018. Главный герой картины – простоватый итальянский крестьянин Лазарь, который неожиданно становится другом юноши из более аристократичной семьи. В картине удивительным образом переплетены реализм и магия, фантазия и религия, волшебство и фантастика. Критики называют фильм высшей точкой творчества Рорвакер на этот момент и единогласны в том, что он имеет все шансы на "Золотую пальмовую ветвь".

"Девушки Солнца" (Les Filles du soleil)

Именно перед премьерой этой картины актрисы устроили свой "Женский марш" в Каннах. Фильм француженки Эвы Юссон основан на реальных событиях и рассказывает о курдском женском батальоне, который готовится к освобождению города от экстремистов. Свобода, сопротивление, героизм женщин, а также дискриминация женщин во всем мире – то, на чем акцентирует свое внимание режиссер. Кстати, одну из главных ролей в фильме – журналистку, которая присоединяется к женскому батальону – сыграла известная французская актриса Юмманюэль Берко, которая три года назад получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.