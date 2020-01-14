Президент МАУ о первой встрече с родственниками после трагедии в Иране: "Мы сидели рядом и просто плакали вместе"

Евгений Дыхне рассказал Анатолию Анатоличу, что родственники погибших пришли в себя только на второй день после трагедии

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент МАУ Евгений Дыхне в интервью Анатолию Анатоличу рассказал о первой встрече с родственниками погибшего экипажа в результате авиакастрофы в Иране. По его словам, в первый день все только плакали вместе.

"В первый день мы практически не говорили, мы сидели рядом и просто плакали вместе. Потому что я, если честно, не понимал, о чем можно говорить, как можно людям выразить свое участие. Они точно не были в состоянии о чем-то разговаривать. Мы начали говорить на второй день, обсуждать какие-то вопросы, отвечать на их вопросы, рассказывать, что и как произошло, как им теперь быть. Люди начали озвучивать свои проблемы. У кого-то автомобиль остался в аэропорту... Просто у людей сразу возникает огромное количество вопросов… Никто ведь к такому не готовится, не представляет, что такое вообще может быть", — сказал Дыхне.

Смотрите видео по теме: выжившие после авиакатастроф

Президент МАУ заявил, что компания организовала работу нескольких психологов с родственниками погибшего экипажа в Иране, которые работают по сегодняшний день. Кроме того, они определили юриста для ведения мелких бытовых вопросов.

"Может, мы хоть чем-то сможем им помочь в этот болезненный период. При том, я считаю, что это такой же рубец на психологическом теле МАУ. Этот день, эта трагедия еще очень долго будет в наших сердцах и нашей памяти. Тяжело сказать, как это переживет компания", — отметил он в программе "Зе Интервьюер".

Напомним, ранее мы писали о том, что пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев. Также рассказывали, что известно об украинцах, погибших в авиакатастрофе МАУ.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.