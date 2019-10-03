Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Причем тут "Борат"? Появились первые подробности перезагрузки фильма "Один дома"

Студия Disney ведет переговоры со сценаристом "Бората"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:26
Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма "Один дома"
Фото: YouTube

Как известно студия Disney намерена переснять культовый фильм "Один дома". Сейчас компания ведет переговоры с Дэном Мазером, сценаристом комедии "Борат". Возможно, он займет режиссерское кресло ремейка "Один дома", сообщает Observer.

Кстати, еще оному легендарному фильму исполнился 31 год:

Мазер также известен тем, что является постановщиком разгромленной критиками пошлой комедии "Дедушка легкого поведения" с участием Роберта Де Ниро. Как весь этот опыт впишется в семейную рождественскую комедию – непонятно.

Читайте также:
Disney готовит ребут фильма "Один дома" с Мелиссой МакКарти и Уиллом Фарреллом

Съемки новой комедии стартуют в феврале следующего года. Подробности пока неизвестны.

Отметим, что Disney планирует сделать ремейк для своего потокового сервиса Disney+. Это будет переосмысление старой истории для нового поколения зрителей. Главным героем станет девятилетний Макс, который начинает войну с семейной парочкой, у которой что-то украл. То есть сюжет, как видим, существенно видоизменен.

Напомним, американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Последняя его работа посвящена рождественской комедии "Один дома" – на ее создание у Журавски ушло около месяца.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Disney готовит настоящий рыцарский экшен Disney готовит продолжение мультфильма "Зверополис" Первый взгляд: студия Disney представила трейлер фильма "Леди и Бродяга" СМИ: Disney готовит ремейк мультфильма "Бэмби"
съемки фильм Disney студия Один дома
Реклама

Новости партнеров

Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Рецепт печени от бабушки Шагане: тает во рту
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день
Полезные свойства кофе. Причины пить его каждый день
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото
Весілля Софії Ротару справило небувалий ажіотаж: архівні фото

Популярные статьи

Сегодня, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

Вчера, 15:45Шоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

Вчера, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряШоу-бизнес

Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

1 октябряFun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

1 октябряFun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

1 октябряШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

1 октябряFun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Лучший пол для кухни: 3 варианта
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Рецепт: колбаса вареная своими руками
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела