Причем тут "Борат"? Появились первые подробности перезагрузки фильма "Один дома"

Студия Disney ведет переговоры со сценаристом "Бората"

Кадр из фильма "Один дома" Фото: YouTube

Как известно студия Disney намерена переснять культовый фильм "Один дома". Сейчас компания ведет переговоры с Дэном Мазером, сценаристом комедии "Борат". Возможно, он займет режиссерское кресло ремейка "Один дома", сообщает Observer.

Кстати, еще оному легендарному фильму исполнился 31 год:

Мазер также известен тем, что является постановщиком разгромленной критиками пошлой комедии "Дедушка легкого поведения" с участием Роберта Де Ниро. Как весь этот опыт впишется в семейную рождественскую комедию – непонятно.

Съемки новой комедии стартуют в феврале следующего года. Подробности пока неизвестны.

Отметим, что Disney планирует сделать ремейк для своего потокового сервиса Disney+. Это будет переосмысление старой истории для нового поколения зрителей. Главным героем станет девятилетний Макс, который начинает войну с семейной парочкой, у которой что-то украл. То есть сюжет, как видим, существенно видоизменен.

Напомним, американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Последняя его работа посвящена рождественской комедии "Один дома" – на ее создание у Журавски ушло около месяца.

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