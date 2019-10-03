Причем тут "Борат"? Появились первые подробности перезагрузки фильма "Один дома"
Студия Disney ведет переговоры со сценаристом "Бората"
Как известно студия Disney намерена переснять культовый фильм "Один дома". Сейчас компания ведет переговоры с Дэном Мазером, сценаристом комедии "Борат". Возможно, он займет режиссерское кресло ремейка "Один дома", сообщает Observer.
Кстати, еще оному легендарному фильму исполнился 31 год:
Мазер также известен тем, что является постановщиком разгромленной критиками пошлой комедии "Дедушка легкого поведения" с участием Роберта Де Ниро. Как весь этот опыт впишется в семейную рождественскую комедию – непонятно.
Съемки новой комедии стартуют в феврале следующего года. Подробности пока неизвестны.
Отметим, что Disney планирует сделать ремейк для своего потокового сервиса Disney+. Это будет переосмысление старой истории для нового поколения зрителей. Главным героем станет девятилетний Макс, который начинает войну с семейной парочкой, у которой что-то украл. То есть сюжет, как видим, существенно видоизменен.
Напомним, американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Последняя его работа посвящена рождественской комедии "Один дома" – на ее создание у Журавски ушло около месяца.
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