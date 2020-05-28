Простая случайность: названа причина смерти американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко

Актера нашли мертвым в его доме

Стала известна причина смерти американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко, который ушел из жизни 25 апреля 2020 года. Дмитрий Дьяченко, сыгравший во многих американских фильмах и сериалах, включая "Запретную зону", "Солдат Джейн" и "Индиана Джонс" умер из-за случайной передозировки медицинскими препаратами.

Стала известна причина смерти Дмитрия Дьяченко Фото: Imdb.com

Об этом сообщает издание TMZ с подтверждением данных Управления судебно-медицинской экспертизы в Дейтона-Бич, штате Флорида.

Актер страдал из-за кардиомеалгии – патологического увеличения размера сердца, а также сужение коронарной артерии. Сочетание токсичности фентанила и диазепама привело к летальному исходу.

В отчете также указана причина смерти в результате несчастного случая после "злоупотребления запрещенными препаратами при приеме лекарств по рецепту". За несколько дней до смерти Дмитрий Дьяченко также получил травму от удара током на работе, однако инцидент был исключен как причина смерти.

Кадр из фильма "Запретная зона" Фото: Imdb.com

Дмитрий Дьяченко стал широко известен благодаря роли в американском фильме ужасов "Запретная зона", снятом в 2012 году. Актер сыграл роль бывшего военного Юрия, который стал гидом для группы друзей, которая отправилась в город-призрак Припять.

Также Дмитрий Дьяченко появился в эпизодических ролях в фильмах "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и сериалах "C.S.I.: Место преступления Майами", "Кости", "Сыны анархии".

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