Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простая случайность: названа причина смерти американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко

Сегодня, 13:27

Актера нашли мертвым в его доме

Стала известна причина смерти американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко, который ушел из жизни 25 апреля 2020 года. Дмитрий Дьяченко, сыгравший во многих американских фильмах и сериалах, включая "Запретную зону", "Солдат Джейн" и "Индиана Джонс" умер из-за случайной передозировки медицинскими препаратами.

Стала известна причина смерти Дмитрия Дьяченко
Стала известна причина смерти Дмитрия Дьяченко
Фото: Imdb.com

Об этом сообщает издание TMZ с подтверждением данных Управления судебно-медицинской экспертизы в Дейтона-Бич, штате Флорида.

Актер страдал из-за кардиомеалгии – патологического увеличения размера сердца, а также сужение коронарной артерии. Сочетание токсичности фентанила и диазепама привело к летальному исходу.

В отчете также указана причина смерти в результате несчастного случая после "злоупотребления запрещенными препаратами при приеме лекарств по рецепту". За несколько дней до смерти Дмитрий Дьяченко также получил травму от удара током на работе, однако инцидент был исключен как причина смерти.

Кадр из фильма "Запретная зона"
Кадр из фильма "Запретная зона"
Фото: Imdb.com

Дмитрий Дьяченко стал широко известен благодаря роли в американском фильме ужасов "Запретная зона", снятом в 2012 году. Актер сыграл роль бывшего военного Юрия, который стал гидом для группы друзей, которая отправилась в город-призрак Припять.

Также Дмитрий Дьяченко появился в эпизодических ролях в фильмах "Солдат Джейн", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и сериалах "C.S.I.: Место преступления Майами", "Кости", "Сыны анархии".

Ранее мы сообщили, что в США умер известный сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Венсан Кассель попал в ДТП: первое фото после аварии Вуди Аллен откровенно о браке с падчерицей: "Выглядел как старый самец" Режиссер "Мистер и миссис Смит" снимет первый фильм в космосе с Томом Крузом и Илоном Маском
умер актер Голливуд
Реклама

Новости партнеров

Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Знаки Зодиака, с которыми сложно построить отношения
Знаки Зодиака, с которыми сложно построить отношения
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд

Популярные статьи

Сегодня, 14:09Fun

28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:38Fun

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

Сегодня, 11:14Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:28Fun

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Сегодня, 05:30Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Вчера, 21:24Fun

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 16:37Афиша

Надя Дорофеева впервые после распада "Время и Стекло" записала новый трек с другом детства

Вчера, 14:50Fun

27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:06Шоу-бизнес

Известной украинской певице сделали операцию: фото из больницы

Вчера, 05:56Fun

Это не женщина: разгадан секрет известной статуи Девы Марии, фото

26 маяFun

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

26 маяСмотрите на OLL.TV

Пять приключенческих боевиков, которые смотрятся на одном дыхании

26 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

26 маяFood

Что приготовить из киноа: ТОП-5 необычных рецептов

25 маяШоу-бизнес

"Они очень запуганы": экс-жене рэпера Сереги удалось встретиться со своими детьми

25 маяШоу-бизнес

Проводили в последний путь: где похоронили маму Ирины Билык

Новости партнеров

Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
Кароль показала, какими сладостями ее балует любимый мужчина
В Сети появилось новое доказательство пластики 72-летней Ротару
В Сети появилось новое доказательство пластики 72-летней Ротару
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Роскошная модель, с которой наслаждается карантином Алвес. Фото
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Воздушный зефир к чаю: делаем из трех ингредиентов за 15 минут
Ніжно та соковито: рецепти найсмачнішого Жульєну
Ніжно та соковито: рецепти найсмачнішого Жульєну