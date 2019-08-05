Принц Чарльз может сыграть в юбилейном фильме о Джеймсе Бонде

Сын королевы Елизаветы II может появиться в роли камео

Принц Чарльз побывал на съемках фильма о Джемсе Бонде Фото: Getty Images

Юбилейный 25-й фильм о Джеймсе Бонде обрастает новыми подробностями и слухами. Так, недавно стало известно, в новом фильме о Бонде агентом 007 станет темнокожая женщина.

Теперь появилась информация, что сняться в новой части бондианы предложили самому принцу Чарльзу. Как отмечает The Sun, сын королевы Великобритании может сыграть камео.

Принц Чарльз на съемках фильма о Джемсе Бонде Фото: Getty Images

Уже известно, что принц Чарльз посетил съемочную площадку и встретился в Дэниелом Крэйгом – исполнителем главной роли в фильме.

Принц Чарльз на съемках фильма о Джемсе Бонде Фото: Getty Images

В настоящее время принц Чарльз раздумывает над предложением. Инсайдер отметил, что поклонники фильмов об агенте 007 пришли бы в восторг от появления на экране принца Чарльза.

Стоит отметить и то, что ранее сама королева Елизавета II в 2012 году снялась в ролике по случаю открытия XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. В видео королеву на церемонию открытия доставил на вертолете Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга.

Напомним, принц Уильям и принц Гарри давно мечтали попасть в эпизод "Звездных войн". Это у них получилось, однако, принцы так и не смогут увидеть себя в ленте. Как оказалось, принцы-братья оказались слишком высокими для штурмовиков.

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