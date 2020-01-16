"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Актеры пригласили украинских зрителей в кино на фильм "Плохие парни 3"

Кадр из фильма "Плохие парни 3" Фото: YouTube

Известный актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Ролик приурочен к грядущей премьере фильма "Плохие парни навсегда". Актеры поинтересовались все ли нормально "ожили" после праздников и готовы ли к драйвовому комедийному экшну, который выходит в прокат 23 января.

Уилл Смит, кстати, собирался идти в политику. Узнайте подробности в видео:

Как известно, режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс, Джо Пантолиано и другие.

По сюжету детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, ушел из полиции и стал частным сыщиком. Бывшим друзьям придется объединиться, чтобы справиться с албанским наемником, который жаждет отомстить "плохим парням" за смерть брата.

Отметим. что первые "Плохие парни" вышли в далеком 1995 году, а вторые — в 2003 году), остальные пойдут на "Уилла Смита".

Напомним, что Уилл Смит и Мартин Лоуренс официально заявили о съемках третьей части "Плохих парней" еще в 2018 году.

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