"Прислуга" стал самым популярным фильмом на Netflix во время протестов в США, но получил скандальную реакцию активистов

Критики и звезда киноленты осудили выбор зрителей

В то время как в США продолжаются протесты против расизма, оскароносный фильм "Прислуга" возглавил рейтинг самых популярных фильмов на платформе Netflix. Уже более недели Соединенные штаты Америки охватили масштабные протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Резонансное событие привлекло внимание общества и к фильмам, которые освещают тему расизма. Но, к удивлению, выбор зрителей совершенно не порадовал главную звезду фильма.

Какова истинная цель у протестующих в Америке – смотрите сюжет:

Экранизация одноименного романа Кэтрин Стокетт "Прислуга" стала лидером по поисковым запросам на Netflix среди американских зрителей. Об этом сообщает Entertainment Weekly. Спустя почти десять лет фильм неожиданно возродился снова, однако это вызвало критику не только со стороны афро-американских писателей и активистов. Актриса Виола Девис, которая сыграла роль прислуги по имени Эйбилин, негативно высказалась в адрес фильма еще в 2018 году. Виола Девис сожалеет, что имеет причастность к оскароносной киноленте и считает, что фильм не раскрыл правдивую историю.

"Это не те голоса горничных, которые были услышаны. Я знаю Эйбили. Я знаю Минни. Они мои бабушка и мама. И я знаю, что если вы снимаете фильм с предпосылкой, я хочу знать, каково это работать для белых людей и воспитывать детей в 1963 году. Я хочу услышать, что они на самом деле чувствовали. Я никогда не слышала этого на протяжении всего фильма", – сказала Виола Девис в интервью The New York Times.

Фильм "Прислуга" стал самым популярным на Netflix Фото: Imdb.com

Сценарист Эшли Перес в своей публикации в Twitter также призвала людей не смотреть фильм "Прислуга". Вместо него Эшли порекомендовала фильмы "Тринадцатая", "Сельма", "Когда они нас увидят".

Телевизионный критик Ребекка-Теодор Вашон также настояла, чтобы зрители не искали фильм "Прислуга".

"Мне очень жаль, но последнее, что люди должны смотреть – это лже-фильмы о "расовом примирении", такие, как "Прислуга" – если вам нужен список фильмов о темнокожих, темнокожие критики здесь рады предложить несколько действительно хороших фильмов", – написала она.

Фильм "Прислуга" стал самым популярным на Netflix Фото: Imdb.com

Недавно Меган Маркл записала видео в поддержку протестов в США – ролик был показан в родной школе герцогини.

Также из-за расизма и протестов отключили Grand Theft Auto V.

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