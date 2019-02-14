Продолжение сериала "Во все тяжкие" выйдет на Netflix

Винс Гиллиган подтвердил, что станет сценаристом и режиссером ленты

Кадр из сериала "Во все тяжки"

Недавно стало известно, что культовый сериал "Во все тяжкие" получит продолжение в виде фильма. Теперь появилась информация о том, что премьера продолжения сериала "Во все тяжкие" состоится на Netflix, а уже потом картина выйдет в кабельной сети AMC, сообщает Deadline.

Пока детали сюжета не сообщаются. Пока неизвестно также, станет ли проект полнометражным или создатели разделят его на несколько частей. В то же время, Винс Гиллиган подтвердил, что станет сценаристом и режиссером ленты.

Съемочный график и актеры пока не обсуждались на официальном уровне. Известно, что осенью 2018 года в штате Нью-Мексико начались съемки проекта под кодовым названием Greenbriar, посвященного "пленнику, который обрел свободу". Вероятней всего, картина выйдет на экраны в 2020 году.

Стоит отметить, что сериал "Во все тяжкие" выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Главные роли в нем исполнили Брайан Крэнстон и Аарон Пол. В нем рассказывалась история школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

Напомним, звезды сериала "Во все тяжкие" собрались на памятную фотосессию, посвященную десятилетию шоу.

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