Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Продолжение сериала "Во все тяжкие" выйдет на Netflix

Винс Гиллиган подтвердил, что станет сценаристом и режиссером ленты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Кадр из сериала "Во все тяжки"
Кадр из сериала "Во все тяжки"

Недавно стало известно, что культовый сериал "Во все тяжкие" получит продолжение в виде фильма. Теперь появилась информация о том, что премьера продолжения сериала "Во все тяжкие" состоится на Netflix, а уже потом картина выйдет в кабельной сети AMC, сообщает Deadline.

Пока детали сюжета не сообщаются. Пока неизвестно также, станет ли проект полнометражным или создатели разделят его на несколько частей. В то же время, Винс Гиллиган подтвердил, что станет сценаристом и режиссером ленты. 

Съемочный график и актеры пока не обсуждались на официальном уровне. Известно, что осенью 2018 года в штате Нью-Мексико начались съемки проекта под кодовым названием Greenbriar, посвященного "пленнику, который обрел свободу".  Вероятней всего, картина выйдет на экраны в 2020 году.

Стоит отметить, что сериал "Во все тяжкие" выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Главные роли в нем исполнили Брайан Крэнстон и Аарон Пол. В нем рассказывалась история школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. 

Напомним, звезды сериала "Во все тяжкие" собрались на памятную фотосессию, посвященную десятилетию шоу.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Успешный сериал закрывают после второго сезона Чад Майкл Мюррей сыграет злодея в сериале "Ривердейл" Появился трейлер нового мини-сериала Джорджа Клуни "Уловка-22"
сериал продолжение во все тяжкие Netflix
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью
6 актрис с натуральной нестандартной внешностью

Популярные статьи

Сегодня, 08:59Fun

Показали фото "самой красивой учительницы"

Сегодня, 08:25Техно

Xiaomi не успевает продавать Redmi Note 7

Сегодня, 08:16Fun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Вчера, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Вчера, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Вчера, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 07:05Fun

Никогда не догадаетесь, почему: полицейским выдали штаны без карманов

12 февраляFun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

12 февраляFun

12 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 февраляШоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

12 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

12 февраляFun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Известные актеры сыграли свадьбу: И на экране, и в жизни
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
Зріст, брутальність чи здоров'я: що приваблює жінок у чоловіках
Зріст, брутальність чи здоров'я: що приваблює жінок у чоловіках
Вячеслав Узелков высказался о разводе с женой
Вячеслав Узелков высказался о разводе с женой