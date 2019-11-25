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Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне

Подробности байопика пока неизвестны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

После скандального фильма "Покидая Неверленд" интерес к жизни и истории Майкла Джексона не ослаб, а даже, наоборот, стал крепче. Может поэтому продюсер "Богемской рапсодии" Грэм Кинг приступил к работе над байопиком про поп-короля и в этом ему помогает сценарист "бондианы" Джон Логан. Об этом сообщает Deadline.

Майкл Джексон – самая богатая умершая знаменитость Майкл Джексон – самая богатая умершая знаменитость – смотрите подробности в видео:

Прокатчика и студии у будущего фильма пока нет и кастинг на главную роль тоже не объявляли. О сюжете проекта пока известно немногое. По слухам, фильм будет посвящен жизни Майкла Джексона от раннего детства до смерти. Фокус на двусмысленных эпизодах его жизни сделан не будет.

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Кроме этого, в начале ноября стало известно, что вышеупомянутый Грэм Кинг уже работает над байопиком группы Bee Gees. Съемки ведет кинокомпания Paramount.

Напомним, в производство запускается еще один биографический байопик о легенде британской музыки – Бой Джордже.

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