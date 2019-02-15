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Продюсер, игра друзей и временная петля: что посмотреть в кино на этой неделе

Наконец-то мы увидим украинскую комедию "Продюсер"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:16
Кадр из фильма "Громкая связь"
Кадр из фильма "Громкая связь"

В украинских кинотеатрах с 14 февраля 2019 года в кинотеатрах выходят шесть новых премьер. Киноманы смогут посмотреть украинскую комедию, немецкую романтическую комедию, шведскую мелодраму, фантастический триллер, российскую комедию от Квартета И.

"Счастливого нового дня смерти"

Фильм является сиквелом "Счастливого дня смерти", вышедшего на экраны в 2017 году. Действие происходит через год, после описанных в первой части событий. Триш опять попадает во временную петлю, чтобы пережить свою смерть. Но теперь под угрозой оказывается жизнь не только главной героини, но и ее друзей. 

"Продюсер"

Это история продюсера (Алексей Дурнев), который "поймал звезду". Он тратит невероятные средства на роскошные вечеринки и в то время, когда ему нужно выделить средства на новый фильм, его кошелек оказывается пуст. За считанные часы продюсер должен найти кругленькую сумму на съемки ленты и довести ее на съемочную площадку за городом. По дороге к месту назначения с ним случаются смешные и очень курьезные ситуации, которые резко меняют ход всех действий.

"100 вещей и ничего лишнего"

Пауль и Тони – лучшие друзья. У ребят общие интересы: им нравится делать покупки, при этом не важно что именно. Хорошенько расслабившись на вечеринке, они спорят: кому из них удастся дольше продержаться без использования обычных вещей. Марафон продлится 100 дней и все это время самое необходимое друзей находится под замком на складе. Ежедневно воспользоваться можно только одной вещью, соответственно 100 дней=100 вещей.

"Парк развлечений"

Это новая история о Ромео и Джульетте, только по-шведски. В Стокгольме есть два популярных парка развлечений. Это семейный бизнес Нильссонов и Линдгренов. Семьи давно враждуют между собой, ведь являются прямыми конкурентами. Чтобы завладеть вниманием посетителей, они придумывают все новые аттракционы, не брезгуют мошенничеством и предательством, шпионят друг за другом, воруют идеи. Самые младшие представители двух кланов Нинни и Джон влюбляются, чем еще сильнее обостряют ситуацию. 

"Элизабет Харвест/Медовый месяц"

По сюжету, Элизабет выходит замуж за немолодого, но очень богатого ученого Генри. Престарелый муж буквально заворожен молодой женой, она пользуется его абсолютным доверием. Генри перевозит жену в свой гигантский особняк, в котором все обустроено по последнему слову техники, буквально задаривает ее украшениями и модной одеждой. Элизабет может пользоваться всем, но есть один запрет: никогда даже не подходить к рабочему кабинету Генри в подвале. 

"Громкая связь"

Очередная премьера от "Квартета И" является российской адаптацией знаменитой итальянской киноленты "Идеальные незнакомцы". Семеро друзей собираются в загородном доме и от нечего делать придумывают игру. Участникам предстоит вслух зачитывать сообщения, которые им приходят, а на звонки отвечать только через громкую связь. Никто из них и представить не мог, сколько всего нового им придется узнать друг о друге.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 24 января можно будет посмотреть семь новых премьер: американский боевик со Сильвестром Сталлоне, комедию с Дженнифер Лопес и Ванессой Хадженс, еще одну комедию, триллер украинского режиссера, драму, британский триллер с Джерардом Батлером и фильм ужасов.

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Источник: Сегодня
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