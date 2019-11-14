Эксклюзив

Продюсер ситкома "Громада" Серж Куницын: "Международный эксперт был в шоке от съемок украинского проекта!"

Продюсер ситкома рассказал, в чем особенность сериала и чего от него ожидать

Серж Куницын Фото: пресс-служба НЛО TV

Недавно на молодежном телеканале НЛО TV состоялась премьера ситкома "Громада". Это история об инициативной девушке Алисе, которая получила огромный грант на развитие своего родного города Гонта. Алиса собирает комитет, который будет строить культурный центр, а противостоит этой светлой мечте инертность и даже алчность окружающих.

Узнайте, могут ли быть опасными сериалы:

Проект "Громада" победил в конкурсе социально значимого контента PitchUa, а мы пообщались с продюсером ситкома Сержем Куницыным и выяснили, в чем особенность сериала и чего от него ожидать.

Серж, раньше ты был ведущим. Почему решил попробовать себя в продюсировании?

Вы меня только не списывайте со счетов! Я был, есть и буду ведущим. К слову, я сейчас веду шоу "Оттак мастак", но я также и продюсер этого шоу, и это был мой первый опыт в качестве продюсера. Хоть я и учился на продюсера. А еще мне посчастливилось быть продюсером шоу "Без Краватки" с Иванной Онуфрийчук, это очень интересный опыт! А вот сериал продюсирую впервые, было очень страшно, тряслись коленки, я пытался всё держать под контролем. А знаете, что бывает, когда так делаешь? Вот-вот.

Съемки ситкома "Громада" Фото: пресс-служба НЛО TV

А в чем заключаются обязанности продюсера ситкома? Что приходится делать?

Обязанностей очень много! Продюсер – тот человек, который несёт ответственность за все! И если вдруг проект провалится, пусть даже виноват в этом будет кот двоюродного брата осветителя, в ответе всё равно продюсер. А если проект становится успешным, то молодцы все. В принципе, я не против, команда действительно – всё. Но на продюсере всегда лежит ответственность как за глобальные вещи, так и за каждую мелочь. На "Громаде" мне приходилось быть и водителем для актеров, и помощником для декораторов, и доставщиком еды для группы, и редактором сценариев, и временами режиссёром – все по необходимости! А на это природой дано всего 24 часа в сутки…

Как появилась идея "Громады"? И, если в двух словах, ситком "Громада" – о чем он?

Этот вопрос к автору идеи Олегу Добрели, он сможет рассказать, как всё начиналось. Насчет наполнения, по большому счету, ситком – о нашей современной Украине. Все хотят перемен, но далеко не все, к сожалению, готовы прилагать к этому собственные усилия. Хочется жить хорошо, но, чтобы это "хорошо" кто-то пришёл и принёс. Мы говорим о том, что начинать нужно с себя, со своего двора, с отношения к окружающим и так далее. Наша главная героиня Алиса очень наивная, но целеустремлённая, она верит, что добро восторжествует, что можно всё изменить к лучшему, и она даже решается противостоять инертности социума и жадности некоторых чиновников.

В сериале очень интересный актерский состав, расскажи, как проходил кастинг?

Очень сложно, с ссорами, спорами-обсуждениями и чуть ли не драками (шучу). Около трёх месяцев мы отсматривали всех без исключения желающих и, понятное дело, приходили не только профессиональные актеры, но и любители. Иногда бывало смешно, иногда даже странно… Но мы рады были всем. Самые жаркие споры были, когда началось утверждение актеров на роли – но сейчас я могу с уверенностью сказать, что у нас потрясающий просто "дрим каст"!

Съемки ситкома "Громада" Фото: пресс-служба НЛО TV

С чем возникали самые большие сложности?

Самые больше сложности возникали с графиками – у нас было более 60 съёмочных дней. Да, мы подошли к съемкам ответственно – и вот составить графики актеров так, чтобы все совпали в эти дни, стало почти "миссией невыполнимой". Еще всякие мелочи вроде погодных условий и прохожих, которые заходят в кадр и начинают в нём обустраиваться. Если бы снимали год – это было бы ничего, а так, в условиях небольшого количества времени и чуть большего – дублей, немного мешало. Но объяснить людям, что сейчас не их выход, когда им так хочется сняться в кино хоть чучелом, хоть тушкой – нереально!

У вас в сериале главная героиня появляется в десятке футболок с разными надписями. Кто это придумал?

Наши сценаристы совместно с каналом. По сути, каждая надпись на футболке забавная, потому как она отображает суть темы серии. Наша Алиса "активістка Ґонти", так как любит и меняет свой город к лучшему, она "обожнює понеділки", так как это возможность приступать к работе. Кстати, кто выпишет первым все-все надписи на футболках Алисы – напишите нам в соцсети, мы отправим вам приз за внимательность.

Серж Куницын Фото: пресс-служба НЛО TV

Расскажи, чего ждать зрителю, ведь в эфир пока вышло всего 5-6 серий?

У нас будет Павло Зибров! Но, прежде всего, будет много юмора. Зрителю будет жаль нашего пышного Павла Петровича, колоритно от нашей Валентины Валентиновны, сексуально от Назара, нелепо от Тараса, странно, но прикольно от Игоря и, конечно, вдохновляюще от Алисы. Будут шутки о строителях и их жизни, будет очень смешно, когда Павло решит доказать, что гастрита не существует и чем это закончится.

Вы выиграли в конкурсе социально значимого контента PitchUa, о чём с вами говорили американские сценаристы и другие представители USAID?

Во-первых, они были приятно шокированы тем, что мы пришли на конкурс с такой актуальной для них темой – социальным ситкомом. Вторым шоком стало то, насколько глубоко и качественно мы проработали не только юмор и его программирование, но и социальный аспект. Так как многие приносят проекты, в которые лишь слегка добавляют социальную составляющую для получения гранта.

С международным экспертом Адамом Сигелом мы детально разбирали каждый образ каждого героя – от манеры речи до жестов и так далее. И ему все очень понравилось! Детально разбирали первые сценарии и, благодаря ему, усилили первые серии с точки зрения мотивации персонажей. После перешли к обсуждению финала первого сезона и совместно определили сценарный поворот, после которого захочется ждать с нетерпением продолжения – то есть, второго сезона. Обсудили маркетинг-стратегию и манеру подачи в соцсетях. Целая делегация побывала на съемках в павильоне – и Адам был снова в шоке. Международный эксперт (!) был в шоке от съемок украинского проекта, понимаете? Это так круто!

Скажу без лишней скромности, его поразило, что я как продюсер не мешаю творчеству, и это прям как в Голливуде! Ведь у нас зачастую продюсеры активно вмешиваются в творческий процесс, а он от этого страдает.

Расскажи об особенностях съемок…

"Громаду" снято в стиле мокюментари, а это один из самых сложных и динамических стилей –важна каждая деталь, каждый поворот головы и каждый переход камеры. Например, для усиления восприятия шутки используется "наезд" камеры, и оператор должен вникать в текст и происходящее – в других стилях съемки это не всегда надо, а тут прям необходимо. И иногда операторам приходилось проходить актерский текст для правильной реализации задумки. Плюс, это подразумевает плотный сценарий – быстрый темп речи и, соответственно, движений и мимики героя. Надо ничего не упустить! Случалось, когда операторы не могли снимать, так как не могли перестать смеяться – одно дело знать шутку, а другое, когда актер в быстром темпе ее отыграл с выразительной мимикой.

Съемки ситкома "Громада" Фото: пресс-служба НЛО TV

Какой проект ты бы ещё хотел спродюсировать?

Параллельно с "Громадой" я ещё был и продюсером детективного сериала "Паника Вова" (тоже вышел на НЛО TV). Скажу, это очень непросто, здесь нужно вникать в серьёзные истории, при этом не делать их сверх тяжелыми, а наоборот – пытаться добавлять иронии в детективные дела! Пока что хочу набраться опыта и стать ещё лучше в жанре ситкома. А дальше, конечно, хочется спродюсировать полный метр – для меня это пока не изведанное направление, и очень заманчивое. Всё хочу и всё интересно!

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.