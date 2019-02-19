Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Прощайте, супергерои! Netflix закрыл последние сериалы Marvel

Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Кадр из сериала "Джессика Джонс"
Кадр из сериала "Джессика Джонс"

Стриминговый сервис Netflix в этом году прощается с интересными проектами. Так, закрывается сериал "Сорвиголова". Теперь стало известно, что еще два сериала, которые являются последними проектами по комиксам Marvel, решено закрыть, сообщает Deadline.

Речь идет о сериалах "Каратель" и "Джессика Джонс". В компании отметили, что сериал об охоте Фрэнка Касла на преступников Нью-Йорка не будет возобновлен на третий сезон. А вот третий сезон "Джессики Джонс" также станет последним для проекта.

Проекты решили закончить не из-за низких показателей, а из-за того, что Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.

Напомним, Netflix ранее решил закрыть сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также закрывает и "Люк Кейдж".

Также Netflix заявил  о том, что закрывает сериал "Американский вандал" после второго сезона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Все ради трона": Канал HBO показал преданность фанатов "Игры престолов" в забавном видео Появился крутой трейлер мультсериала "Любовь, смерть и роботы" от Netflix Продолжение сериала "Во все тяжкие" выйдет на Netflix Сандра Буллок займется экранизацией комикса для Netflix
сериал сезон marvel Netflix
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
10 ознак жіночого несмаку
10 ознак жіночого несмаку
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 12:44Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Сегодня, 11:36Fun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 10:35Техно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

Сегодня, 09:23Fun

У украинского чиновника случайно включилось порно во время совещания: видео

Вчера, 18:54Шоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

Вчера, 18:53Шоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

Вчера, 11:41Fun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:11Wellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

Вчера, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

17 февраляШоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

17 февраляТехно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

17 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

17 февраляТехно

Темная тема MIUI 10: как включить

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

Новости партнеров

Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Ані Лорак шокувала мережу своїм бюстом (фото)
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
Ани Лорак в купальнике показала фигуру (фото)
Ани Лорак в купальнике показала фигуру (фото)
Жена-украинка знаменитого тренера из США покорила сеть красотой
Жена-украинка знаменитого тренера из США покорила сеть красотой
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят