Прощайте, супергерои! Netflix закрыл последние сериалы Marvel

Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев

Кадр из сериала "Джессика Джонс"

Стриминговый сервис Netflix в этом году прощается с интересными проектами. Так, закрывается сериал "Сорвиголова". Теперь стало известно, что еще два сериала, которые являются последними проектами по комиксам Marvel, решено закрыть, сообщает Deadline.

Речь идет о сериалах "Каратель" и "Джессика Джонс". В компании отметили, что сериал об охоте Фрэнка Касла на преступников Нью-Йорка не будет возобновлен на третий сезон. А вот третий сезон "Джессики Джонс" также станет последним для проекта.

Проекты решили закончить не из-за низких показателей, а из-за того, что Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.

Напомним, Netflix ранее решил закрыть сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также закрывает и "Люк Кейдж".

Также Netflix заявил о том, что закрывает сериал "Американский вандал" после второго сезона.

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