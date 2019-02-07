"Прощение – главная суперсила": о чем фильм "Черная пантера"

Фильм номинирован на "Оскар" в семи категориях

"Черная пантера" Постер к фильму

Супергеройский блокбастер "Черная пантера" завоевала сердца не только поклонников киновселенной Marvel, но и киноакадемиков. В этом году картина номинирована на премию "Оскар" в семи категориях, включая "Лучший фильм". Отметим, что Американская академия киноискусств объявила главных претендентов на премию "Оскар 2019" 22 января.

Кстати, Сегодня.Lifestyle создал специальную голосовалку для читателей – какой фильм, по вашему мнению, должен получить золотую статуэтку?

Также мы сделали небольшой обзор фильма "Черная пантера". Это картина режиссера Райана Куглера, который в свое время снял нашумевший фильм "Крид: наследие Рокки" с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне.

Кадр из фильма "Черная пантера"

Для тех, кто впервые слышит об этом фильме, стоит отметить, что это – не дискавери-кино, а боевик с масштабными спецэффектами. "Черная Пантера" – это король Т'Чалла из вымышленной африканской страны Ваканда. Кстати, этот персонаж был придуман Стэном Ли и Джеком Кирби. Если кратко, то враги хотят свергнуть Т'Чаллу с трона и уничтожить страну. Причиной тому стали залежи редкого и очень прочного металла вибраниум. Именно из него сделан щит Капитана Америки. Чтобы помешать недоброжелателям, король облачается в костюм черной пантеры и обращается за помощью к агенту ЦРУ Эверетту Россу.

"Черная пантера" – сюжет и герои

Фильм рассказывает историю юного, но умного и ответственного короля африканской страны Ваканды - Т'Чаллы, который стал очередной "Черной пантерой". Дело в том, что столетия назад пять африканских племен воевали за метеорит, содержащий вибраниум. Один из воинов проглотил "сердцевидную траву", которая была поражена металлом, и получил сверхчеловеческие способности. Он и стал первой "Черной пантерой" и объединил все племена (кроме племени Джабари), чтобы сформировать народ Ваканды.

Кадр из фильма "Черная пантера"

Став королем после своего отца Т’Чаки, Т'Чалла выслеживает давнего врага – торговца оружием, но что-то идет не так. В переполохе он знакомится с агентом ЦРУ, которого везет к своей сестре в Ванду для того, чтобы спасти от смертельной раны. Вдруг, помощник злейшего врага Эрик Киллмонгер оказывается его двоюродным братом (сыном брата отца, которого он же и убил за измену родины и предательство). Запутанно, конечно, но интересно. Эрик заявляет о том, что хочет и готов занять трон Т'Чаллы. Тут и начинается, как говорится, настоящий замес. В поединке Эрик побеждает нынешнего короля, захватывает власть и устраивает гонение на тех, кто поддерживает Т'Чаллу.

Картинка и впечатления

Свои роли хорошо сыграли все: Чедвик Боузман ("Боги Египта"), Мартин Фримен ("Хоббит"), Люпита Нионго ("Двенадцать лет рабства"), Майкл Бакари Джордан ("Фантастическая четверка") и Анджела Бассетт ("Американская история ужасов"). Как и во всех марвеловских фильмах, кроме спецэффектов, борьбы добра со злом, в картине присутствует юмор, причем – хороший. Нету длительных, утомительных диалогов. Герои либо быстро решают и попадают в цель короткой, но нужно фразой, либо говорят долго, но во время сражения или погони, или в финале.

Наверное, основной мыслью является то, что нужно прощать, практикуя прощение. Всем: от отца, который скрывал правду и до засранца-наемника, который является твоей родной кровинушкой. Возможно, многие не увидели в фильме высокого смысла, а только классную графику, крутые боевые сцены и яркие костюмы. Но и без этого, персонаж служит великой цели, жертвуя своими интересами, отважен и силен. Он герой не из-за своих суперспособностей. Он герой потому, что идет своей дорогой, не повторяя ошибок своих предков, он прощает не только врага, но и близкого человека и себя в первую очередь. Он герой, который живет в то время, когда все видят свою действительность и только он знает истину и ее ценность...

Отметим, что Райан Куглер уже готовится к работе над сиквелом "Черной пантеры". Более того, в фильме вновь появится отрицательный персонаж.

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

А пока смотрите видео, что церемония вручения кинопремии "Оскар" в этом году пройдет без ведущего:

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