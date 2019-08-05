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Прошел 13-й фестиваль "Бандерштат": как это было

Хедлайнером последнего дня "Бандерштата" стала группа "Бумбокс"

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:11
Бандерштат 2019 прошел возле Луцка 2-4 августа
Бандерштат 2019 прошел возле Луцка 2-4 августа
Фото: Владимир Грисюк

2-4 августа в Рованцах (15 минут ходьбы от центра Луцка) прошел тринадцатый фестиваль "Бандерштат". Дневная программа включала в себя игры для детей и мастер-классы, спортивные соревнования и показательные выступления казачьих боевых искусств. Также можно было заняться йогой и посетить экскурсию Луцком.

Как прошел Бандерштат 2019
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Как прошел Бандерштат 2019
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Как прошел Бандерштат 2019
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Как прошел Бандерштат 2019
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Как прошел Бандерштат 2019
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Как прошел Бандерштат 2019
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
Как прошел Бандерштат 2019
Фото: Владимир Грисюк, Сегодня
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В первый день фестиваля меломаны с интересом объединялись вокруг акустической сцены, которую открыл лидер группы "Тень Солнца" Сергей Василюк. 
 

Суббота и воскресенье были еще более насыщенными. На музыкальной сцене выступили известные украинские группы и исполнители, среди которых "Бумбокс", "Тартак", Kozak System, "Один в каноэ", Vivienne Mort и другие.
Перекусить на фестивале можно было блюдами грузинской и украинской кухонь, выпечкой, морепродуктами, сладостями, запеченными на гриле овощами, хот-догами и шаурмой.
 

Хедлайнером последнего дня "Бандерштата" стала группа "Бумбокс". Музыканты, кроме прочих, исполнили хиты "Болєльщик", "Выход", "Колишня", "Квіти у волоссі" и "Безодня".
 

В этом году билет на три дня фестиваля стоил 450 гривен. Вход для участников боевых действий, людей с инвалидностью и детей до 12 лет – свободный.

Смотрите видео: в Черновцах прошел фестиваль "Маркет языков"

Напомним, одним из спикеров "Бандерштата" стала украинская телеведущая, журналистка Янина Соколова, с которой "Сегодня" недавно записали интервью

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видео фестиваль Луцк мероприятия
Источник: Сегодня
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