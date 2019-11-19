"Пространство": Amazon представил трейлер четвертого сезона сериала

Четвертый сезон сериала расскажет о борьбе колонизаторов за планету Илус

Кадр из сериала "Пространство" Фото: YouTube

Amazon Prime, который ранее раскрыл некоторые подробности сериала "Властелин колец", опубликовал трейлер четвертого сезона проекта "Пространство".

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В основе сюжета лежит серия романов Даниэля Абрахама и Тая Фрэнка, известных под псевдонимом Джеймс Кори. Действие научно-фантастического сериала происходит через 200 лет после колонизации Солнечной системы.

Четвертый сезон сериала "Пространство" расскажет о борьбе колонизаторов за планету Илус – первую планету, ведущую за пределы Солнечной системы. Промо-ролик открывают кадры, на которых генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Крисьен Авасарала (Шохре Агдашлу) заявляет, что на другой стороне Кольцевых врат находится планета под названием Илрус. Правда, беженцы, считающие ее своим новым домом, дали планете другое имя — Новая Терра. Космический корабль ООН, отправленный туда для урегулирования ситуации, не вернулся, и Авасарала хочет знать, с чем это связано.

Премьера нового сезона состоится 13 декабря. Кроме того, сериал "Пространство" уже продлен на пятый сезон.

Напомним, Аль Пачино ведет переговоры с потоковой платформой Amazon. Актер может сыграть в новом сериале "Охота" вместе с Логаном Лерманом.

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