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Против тирании и неправды: появился крутой трейлер исторической драмы от Netflix

Картина называется "Король вне закона", а главную роль исполнил Крис Пайн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Кадр из фильма &quot;Король вне закона&quot;
Кадр из фильма "Король вне закона"

Cтриминговый канал Netflix продолжает удивлять новинками. Так, недавно появился первый трейлер исторического фильма "Король вне закона" (Outlaw King) от режиссера "Любой ценой" (Hell or High Water) Дэвида Маккензи.

Лента повествует о павшем аристократе Роберте Брюсе, которого играет Крис Пайн. Этот Аристократ превратился в национального героя вне закона во времена оккупации Эдвардом I средневековой Шотландии во второй половине 13 века. Роберт претендует на шотландскую корону, собирает войско и пытается противостоять тирании британского правителя и его сына принца Уэльского. Фильм основан на реальных событиях.

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Отметим и то, что "Король вне закона" будет открывать в этом году кинофестиваль в Торонто (TIFF), а на Netflix и в ограниченный прокат выйдет уже 9 ноября. Вместе с Пайном в фильме снимается немало известных лиц: Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс Пью, Билли Хоул, Тони Карран, Стивен Диллэйн, Джеймс Космо и Сэм Спруэлл.

Кроме того, прошлая киноработа Маккензи с Крисом Пайном "Любой ценой" была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус", но осталась без этих наград.

Напомним, Netflix планирует большое воссоединение актеров в новом фильме "Тайное убийство". В фильме будут сниматься Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон (в последний они играли вместе в комедии "Притворись моей женой" в 2011 году).

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Источник: "Сегодня"
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