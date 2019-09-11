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Провалился с треском: назван самый неудачный фильм в истории Голливуда

Фильм заработал в прокате меньше, чем было потрачено на него

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:41
Кадр из фильма "Джон Картер"
Кадр из фильма "Джон Картер"
Фото: YouTube

Фильм студии Disney, которая готовит перезапуск проекта "Мулан", "Джон Картер" (2012) признан самым провальным в истории современного кинематографа, пишет The Hollywood Reporter.

Смотрите видео о том, почему фильмы из 90-х популярны до сих пор:

Кинолента режиссера Эндрю Стэнтона рассказывает об американском военном Джоне Картере, который сражается за свободу народов Марса.

Фильм заработал в мировом прокате всего 284 млн долларов при бюджете в более чем 363,7 млн долларов с учетом затрат на маркетинг.

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При этом итоговые финансовые потери составили 136,6 млн долларов. Создателям картины удалось сократить убытки, благодаря различным финансовым процедурам, в том числе вычетам.

Напомним, ранее издание EW назвало самые интересные фильмы лета 2019, которые провалились в прокате с треском. Среди таких картин оказались даже "Люди Икс", в которых снялась Софи Тернер.

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