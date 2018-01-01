Прыжки с парашютом и погоня на мотоцикле: Том Круз исполнил сложные трюки в новой "Миссии невыполнимой"
В сети появился новый трейлер с погонями и прыжками с парашютом
В сети появился, кроме кадров со съемок, новый трейлер фильма "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в главной роли. Ролик уже успел собрать более полмиллиона просмотров.
В фильме также снимаются актеры Генри Кавилл (Супермен), Ванесса Кирби и Анджела Бассетт. Ожидается, что фильм вновь продемонстрирует каскадерные трюки, в том числе, в исполнении главных героев.
Режиссером выступил Кристофер МакКуорри ("Нация изгоев"). Украинский релиз намечен на 26 июля.
Напомним, что исполнитель главной роли в фильме "Миссия невыполнима 6: Последствия" Том Круз был вынужден выполнить 106 прыжков с парашютом, чтобы снять одну из ключевых сцен.
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Источник: "Сегодня"