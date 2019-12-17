"Пульс": появился первый официальный тизер-трейлер фильма

Это история юной украинской легкоатлетки, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту

Кадр из фильма "Пульс" Фото: YouTube

Премьера украинской ленты "Пульс" запланирована на 19 марта 2020 года, а тем временем создатели опубликовали первый тизер-трейлер фильма.

Это история юной украинской легкоатлетки, которая живет в маленьком городке и имеет большую мечту – попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и практически теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако девушка не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Фильм "Пульс" – смотреть трейлер:

В ролях: Наталья Бабенко (Оксана), Виктория Левченко (Елена, сестра Оксаны), Наталья Доля (мать), Александр Кобзарь (отец), Станислав Боклан (тренер), Лилия Ребрик (тренер Ирина), Ахтем Сеитаблаев (врач), Роман Ясиновский (Дмитрий), Максим Самчик (Макс), Сергей Лузановский (Сергей), Дарья Барихашвили (Анна) и другие.

Напомним также, в украинский прокат выходит эротический фильм "Мое жаркое лето с Софи".

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