Путешествие по Азии: ТОП-3 стран от ведущих тревел-шоу

Ведущие шоу Азиатский check-in Дмитрий Ворожко и Андрей Пределин советуют лучшие страны для отдыха

Дмитрий Ворожко. Фото: пресс-служба

Путешественники считают, что сейчас – лучшее время для отдыха. Если вы решили сменить обстановку, поесть экзотических фруктов, покататься на слонах или просто давно мечтали посетить Азию – предлагаем ТОП-3 стран из категории must-visit.

Ведущие шоу "Азиатский check-in" (телеканал НЛО TV) Дмитрий Ворожко и Андрей Пределин за программу посетили девять азиатских стран и выбрали для себя три самых-самых – Таиланд, Вьетнам и Гонконг.

Андрей: "Таиланд – это нечто! Острова Самуи, Пханган – изумительной красоты места. Реклама кокосового батончика просто отдыхает. Если говорить об окружающей природе – это мои фавориты, хотя и Вьетнам-Лаос-Камбоджа тоже производят впечатление, но лидером остается островной Таиланд".

Таиланд Фото: пресс-служба

Дмитрий: "Мне в Азии понравилось почти везде. Кроме Индии, хотя многие могут со мной не согласиться. По природе – солидарен с Андреем, понравился Таиланд. И помимо островной части здесь же есть и Бангкок – такие себе каменные джунгли, город, который привлекает движухой и активностью. Также понравился Вьетнам (кроме города Нячанг – там вьетнамцев, кажется, гораздо меньше, чем русских и китайских туристов).

Гонконг Фото: пресс-служба

И Гонконг – там не окунёшься в зелень, но понимаешь, что ты – в центре мира, в одном из самых дорогих городов, который задаёт темп всему, где изобретают, выдумывают… Другое дело – Запорожье, родной город Димы.

Вьетнам Фото: пресс-служба

Ведущие рекомендуют даже не раздумывать, а сразу паковать чемоданы. Правда, есть еще пару полезных советов: сделать прививки, заранее скачать маршруты в телефон и ни в коем случае не пить никакую воду, кроме бутилированной (с неповрежденной защитной пленкой).

Напомним, журнал National Geographic составил рейтинг мест, которые больше всего достойны посещения в 2018 году. Топ из более 20 направлений представлен на официальном сайте издания.