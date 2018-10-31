Путешествие по Северной Европе: сюрстрёмминг и самые "инстаграмные" города

Ведущие тревел-шоу на канале НЛО TV Илья Луценко и Алёна Мороз рассказали о самых ярких впечатлениях

Ведущие тревел-шоу Илья Луценко и Алёна Мороз. Фото: пресс-служба НЛО TV

Выбирая направление для путешествия, мы учитываем красоту природы, удобство передвижения, количество достопримечательностей и, конечно же, бюджет. Если с последним у стран Северной Европы беда (очень дорого), то красот, вкусностей и интересностей – в избытке.

Чтобы понять, какое же оно – путешествие по Скандинавии, Великобритании, Балтии и другим странам, мы решили пообщаться с украинцами, которые недавно объездили Северную Европу в доме на колёсах. Ведущие тревел-шоу на канале НЛО TV Илья Луценко и Алёна Мороз побывали в Англии, Уэльсе, Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. И специально для Сегодня.Lifestyle рассказали о самых ярких впечатлениях.

Ведущие Илья Луценко и Алёна Мороз Фото: пресс-служба НЛО TV

– Что больше всего запомнилось из поездки в рамках шоу "Северный check-in"?

Илья: - Моменты, когда мы сравнивали центр города с районами на окраине. Это было очень впечатляюще: увидеть, как в городах сочетается жизнь в фешенебельных районах и более бедных (как говорят местные – криминальных). Удивительно понимать, что многие бедные районы в Европе по уровню жизни намного выше, чем отдельные центральные районы в Украине.

Так, я подходил к местным в таких местах и спрашивал: "А где у вас преступность и криминал?", а они смотрели на меня с удивлением, не понимая, о чем я говорю. Хотя были разные моменты. В этом сезоне я, кажется, приобрел навыки шпионской съемки, так как снимал на телефон моменты, когда нас арестовывали, или, когда в бандитском районе мы своими вопросами нарывались на неприятности – наверное, это было слишком заметно, когда я появлялся там с телефоном (смеется). Но мне это понравилось – это новые впечатления.

Ведущие Илья Луценко и Алёна Мороз Фото: пресс-служба НЛО TV

Алена: - Я даже подумала, что в следующих сезонах "чекинов" можно заранее вмонтировать скрытую камеру в куртку. Ведь часто, когда у тебя в руках профессиональная техника для съемки, на тебя местные реагируют совершенно по-другому.

Илья: В Европе некоторые арабы и чернокожие, когда видят камеру – сразу начинают грубить и, порой, даже бросаться на тебя с кулаками. А в отдаленных от центра районах полиции нет, поэтому спасти тебя и камеру некому. Ситуация очень напоминает бандитские районы США – все знают, что там живут мигранты, но ехать и контролировать ситуацию на улицах никто не спешит. Но, нужно сказать, так не во всех странах Европы.

– На каком языке вы общались с местными во время съемок программы?

Илья: – Я со всеми говорил на языке жестов (смеется).

Алена: – Я свободно говорю на английском и ловлю каждую возможность использовать его на практике. В этой среде я, как масло на сковородке – просто таю. А еще никто по акценту не может угадать из какой я страны. Когда я была в Британии, мне все говорили, что я из США. А когда попадаю в США, мне все говорят, что я из Германии. Но независимо от акцента, путешествие по Северной Европе без знания английского и с ним – это две разные поездки. Во-первых, открывается доступ к информации – даже во время подготовки к программе я поняла, что большая часть небанальной туристической информации представлена на английском. То же самое на месте – договориться с местными проще именно на английском.

Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

– А как ситуация с английским во Франции?

Алена: – Очень плохо. Мне даже кажется, что французы принципиально не хотят на нем говорить, хотя и понимают. Когда нас арестовали во Франции, и мы все оказались в полицейском участке, я как могла сигнализировала ребятам, что не стоит говорить на английском, надеясь, что полицейские не понимают о чем мы.

– Что это за история? Почему вы попали в полицию?

Илья: – Мы просто решили снять на видео местную атомную станцию, заехав на ее парковку. Как оказалось, она была охраняемая, но мы ни охраны, ни шлагбаумов там не увидели.

Алена: – Наша съемочная группа понимала, что с этой съемкой могут быть проблемы, но мы не понимали, какого масштаба (улыбается). И через несколько минут после того, как началась съемка, к нам подъехали несколько полицейских машин с сиренами и автоматчиками – это было совсем не смешно!

Илья: – Мне в этом случае больше повезло – я записал свой стендап и сел за руль в машину. И тут в боковом зеркале увидел, что позади меня началась потасовка. И у меня был выбор: либо тихо сидеть, так как полиция меня не заметила, либо начать снимать все происходящее. И я начал аккуратно снимать на телефон, а после осмелел и начать снимать на камеру, делая из себя дурачка-туриста перед полицейскими (смеется). Конечно, и камеру, и телефоны с отснятым материалом у меня потом забрали, и даже заставили удалить отснятые кадры при них. Но есть такая скрытая папка "Удаленные", если вы понимаете, о чём я (улыбается).

Алена: – Меня во всей этой ситуации еще спасала "энергетика девочки" (смеется). Я, как только видела, что у нас возникают проблемы (к нашей съемочной группе идет охрана или полиция) – сразу первая бежала улаживать конфликт. Ведь когда в дело вмешивается мужчина, то с ним хочется говорить совсем по-другому.

Илья: – Нам в этом плане очень повезло, что у нас есть Алена. Пока она решала сложные вопросы, мы имели возможность снимать кадры исподтишка.

– Чем закончилась эта история?

Илья: – Тем, что нам передали в хлебе напильники и мы смогли себя освободить (смеется).

Алена: – Теперь мы находимся в криминальной базе французской полиции – но это не значит, что нам запрещен въезд в страну. А вот если вдруг случится повторное преступление с нашим участием...

Илья: – Надо сказать, что это реально заводит. Мы не искали специально острых приключений, но после такого опыта во Франции хочется еще более острых съемок.

Ведущие Илья Луценко и Алёна Мороз Фото: пресс-служба НЛО TV

– Что больше всего понравилось из еды в поездке?

Алена: – Легче сказать, что не понравилось. Перед поездкой мы посмотрели несколько видеороликов на YouTube, где люди пробовали сюрстрёмминг (шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную сельдь, – ред.). И их реакция на это блюдо казалась какой-то наигранной – ну не могут люди так реагировать на рыбу.

Илья: – Но потом мы открыли это "блюдо" на улице, и каждому из нашей съемочной группы стало плохо. Я абсолютно не понимаю, как можно было придумать блюдо, от которого так тошнит. Я смог его только пожевать, и на этом все закончилось. Если бы была такая рубрика – "экстремальная еда", туда смело можно было отнести сюрстремминг.

Алена: – Вообще, еда была в этой поездке отвратительная. Мы все поправились, и не только потому, что заедали стресс, как Илья. В некоторых местах просто не было возможности съесть какую-либо еду кроме фаст-фуда. Еще один важный момент: время работы супермаркетов и заведений. В Украине проблем с покупкой вкусной еды нет, а здесь магазин закрылся, и у тебя уже нет выбора. Я начала даже замечать за собой характерную мужскую черту: я могла быть напряженной и злой ровно до того момента, пока не поем. Напряжение сразу уходило, как только я утоляла свое чувство голода (улыбается).

Илья: – Кстати, в Британии мы столкнулись с модой на вегетарианскую пищу. При том, что салаты там действительно сытные и полезные. А вот во Франции мы снимали сюжеты в городах, где живет большое количество беженцев. Следовательно, еда там преобладает тоже тех национальностей, которые приехали в страну. Местные очень любят блюдо в виде большого хот-дога и большой порции картошки-фри – это очень калорийно, дешево, а, следовательно, и популярно среди жителей.

Фото: пресс-служба НЛО TV

– Были ли в вашем списке мест такие локации, которые очень хотелось показать зрителю, но по каким-то причинам не получилось?

Алена: – Одно из самых запоминающихся для меня мест – это ресторан в реальной тюрьме в Великобритании. Блюда там готовят настоящие заключенные, а каждую кандидатуру, которая хочет посетить это место, рассматривают заранее. К большому сожалению, мы с камерами туда попасть не смогли, но когда поедем сами – обязательно хотим зайти. Еще из-за того, что мы попали в тюрьму во Франции, мы не смогли посетить масштабный марш в поддержку беженцев в этом городе.

– Какая из тех стран, которые мы увидим в новом сезоне шоу, самая дорогая?

Илья: – Самыми дорогими оказались страны Скандинавии – Норвегия, Швеция и Дания. И как же приятно было после их посещения приехать в Балтию: в Эстонию, Латвию и Литву. Уровень цен по сравнению со скандинавскими странами здесь просто бомбический. Так, в Норвегии за 25 евро в супермаркете ты можешь купить, условно, бутылку воды и булочку. А в Латвии за 8 евро из супермаркета можно вынести два пакета еды (улыбается).

Алена: – Наверное, из-за цен Скандинавия до сих пор является для многих украинцев неизведанной. Ведь если судить по уровню зарплат в Украине – путешествия по скандинавским странам для нас пока просто неподъемные.

Фото: пресс-служба НЛО TV

– Вы можете выделить самый неинтересный, с вашей точки зрения, город за время путешествия?

Алена: – Для меня это Рига в Латвии. Мне кажется, есть много мест вокруг, по сравнению с которыми, в Риге почти нечего смотреть.

Илья: – Для меня самыми неинтересными были отдельные города Британии, где мне приходилось снимать на локациях, далеких от центра – например, Кардифф. А еще не понравился город Кале во Франции, так как мы просидели весь день в тюрьме (смеется).

Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

– А каким было самое яркое впечатление от поездки?

Илья: – Для меня это природа Северной Ирландии. В некоторых из тех локаций, где была наша съемочная группа, снимали сериал "Игра Престолов". А еще очень понравился Эдинбург – своей архитектурой, и Шотландия своей природой. Лондон – очень красивый город. Я даже могу сравнить Лондон с предыдущей поездкой в Нью-Йорк. Мне кажется, что эти два города – братья-близнецы, которые живут с разными родителями.

Алена: – Мне очень понравился Осло (Норвегия) – начиная от архитектуры города, заканчивая большим количеством арт-объектов. Безумно понравился Копенгаген (Дания) – там столько продуманных мелочей, чего только стоит сортировка мусора.

– Какие города идеально подходят для того, чтобы делать в них фото для Instagram?

Илья: В первую очередь, это Лондон с такими объектами, как Тауэрский мост! Очень красивыми выйдут фото на фоне природы Шотландии и Северной Ирландии. Еще идеально подойдет для этих целей Роттердам – здесь много арт-объектов и муралов для любителей уличной живописи.