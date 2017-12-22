Пять способов легко пережить авиаперелет

Авиаперелеты не должны ассоциироваться у вас с онемением шеи и заложенными ушами. Есть несколько способов, которые помогут сделать любой полет на самолете приятным и легким событием вашей жизни.

Обеспечьте себе комфорт

Оденьтесь удобно, выбирайте мягкие, натуральные ткани и обувь на плоской подошве. Когда окажетесь в кресле, даже с пристегнутым ремнем безопасности двигайтесь: напрягайте мышцы и разминайте стопы. Если в дороге ваши ноги отекают – до и после полета используйте специальные кремы или гели для уставших и отекших ног (предпочтительно с экстрактами конского каштана).

Много пейте и ешьте

Пейте много негазированной воды. Откажитесь от воды с газами, кофе и алкоголя – они иссушают организм и могут вызвать проблемы с пищеварением. За сутки и в день полета ешьте только легкоусвояемые блюда. Старайтесь вообще не есть жареную пищу и жирные продукты. Откажитесь также от капусты и фасоли, которые могут вызвать вздутие живота, соленых и слишком острых блюд.

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Возьмите с собой спрей для лица

Во время полета используйте термальную воду для лица в форме спрея: она освежит и увлажнит уставшую кожу лица. А для избавления от головной боли и тошноты пригодятся эфирные масла с запахом успокаивающей лаванды и мяты.

Не забудьте о подушке

Если вы не хотите заснуть с опущенной вниз головой и заполучить после этого боль в шее, обязательно возьмите с собой надувную подушку. А чтобы уменьшить шум самолета и разговоры пассажиров вокруг, обязательно захватите в сумку беруши или наушники.

Выберите лучшее место

Которое же самое лучшее? Нет на этот вопрос однозначного ответа. Обычно больше всего места есть в первых рядах и возле аварийных выходов. Также вам всегда будет легче вытянуть ноги на сидении у прохода, чем у окна. Обратите внимание и на то, что самолет самолету рознь, поэтому заранее воспользуйтесь специальными сервисами, который после введения названия авиалиний и номера рейса подскажут вам, какие места самые удобные.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека.