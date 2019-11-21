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Годовщина Революции Достоинства: ТОП-5 фильмов о Евромайдане

Сегодня.Lifestyle собрал подборку знаковых фильмов о событиях на Майдане 2013-2014 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:55
Фильмы о Евромайдане
Фильмы о Евромайдане
Фото: YouTube

На Майдане 21 ноября 2013 года начались мирные протесты за евроинтеграцию. Этот день в Украине отмечают как День Достоинства и Свободы, ведь именно шесть лет назад началась революция, которая стала знаковым событием в истории страны.

Смотрите видео о ключевых и жутких моментах Революции Достоинства:

События Революции Достоинства не обошли киноиндустрию. За этот период было снято множество фильмов на эту тему. Сегодня.Lifestyle собрал подборку фильмов, которые рассказывают об исторических событиях Евромайдана.

"Зима в огне: борьба Украины за свободу"

Режиссер документального фильма – израильтянин Евгений Афинеевський, который по приглашению своего друга приехал в Киев в разгар Революции Достоинства. Он брал интервью у активистов, медиков, известных художников, священников. Фильм воспроизвел не только исторические события Евромайдана, но и мнение и настроения людей разных поколений, социального и политического статусов.

"Женские лица революции"

Это картина режиссера Натальи Пятигиной, в которой воссоздается судьбы женщин на фоне Революции Достоинства. В документальный фильм вошли истории 5 украинок, не знакомых между собой, однако их объединяет Евромайдан.

"Евромайдан. Черновой монтаж"

Это сборник короткометражных фильмов молодых режиссеров. Каждый из авторов по-особому осветил события на Майдане, показав разные стороны Революции Достоинства.

"Все пылает"

Фильм Александра Течинского, Алексея Солодунова и Дмитрия Стойкова. Трое режиссеров по-своему воспроизвели противостояние активистов на Евромайдане. Документальная лента показывает, как мирный протест в Киеве превратился в кровопролитное столкновение.

"Сильнее, чем оружие"

Полнометражный фильм творческого сообщества BABYLON'13 подводит некий итог работы группы за все время с начала протестов в ноябре 2013 года. В фильме показаны кадры, снятые не только на Майдане, но и на войне на востоке, которая в работе BABYLON'13 представляется продолжением протестов и столкновений в Киеве.

Напомним, ранее мы сделали подборку фильмов на День Независимости Украины.

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Источник: Сегодня
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