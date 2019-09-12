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Пятница 13-е: ТОП страшных фильмов для любителей ужастиков

Просмотры ужастиков – то, что нужно посмотреть в пятницу 13-го

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Кадр из фильма "Тихое место"
Кадр из фильма "Тихое место"
Фото: YouTube

Грядет пятница 13-е – мистическое время. Ходят настоящие легенды и страшилки, что именно в этот день вся нечисть выходит из укромных местечек, мертвецы разгуливают среди живых, а вечером лучше не выходить на улицу...

Смотрите видео о том, что сейчас набирает популярность немое кино:

Конечно, это всего лишь мифы и выдумки, но, чтобы сохранить леденящую холодом атмосферу в этот день – советуем посмотреть парочку ужастиков и триллеров. Сегодня сделали небольшую подборку – что посмотреть в пятницу 13.

"Прочь"

Режиссерский дебют американского комика Джордана Пила. Это история чернокожего парня Криса, приехавшего со своей белой невестой к ее родителям для знакомства. И вроде приняли его дружелюбно, вот только что-то тревожит Криса — в поведении родителей. Позже ему предстоит узнать, что его привезли вовсе не на смотрины, а как донора тела. Если вы не знаете, что посмотреть в пятницу 13 – выбирайте этот хоррор – не пожалеете.

"Тихое место"

История мира, в котором после эпидемии живут люди и слепые монстры. Живут плохо и недружно. Но зато очень тихо. А все потому, что монстры чутко реагируют на звуки — являются и пожирают с потрохами нарушителей "беззвучия". И вот, в семье фермеров должен родиться ребенок. А там, где ребенок, как известно, нет места тишине.

Немного недожатый (можно было закрутить все еще куда более лихо и дерзко), но при этом очень цельный и оригинальный фильм, украшенный отменной операторской работой. А сцена "тихого" танца — одна из самых щемящих в истории кино!

"Хэллоуин. Ночь кошмаров"

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Майкл Маейрс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернётся домой, чтобы снова убивать. Выходит, что события в фильме разворачиваются спустя 40 лет после Хэллоуина 1978 года. Маньяк Майкл Майерс схвачен и находится в лечебнице строго режима. Однако главная героиня франшизы Лори Строуд все равно опасается побега убийцы.

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"Пятница 13-е"

Это американский кино-сериал ужасов. Создателем франшизы являются режиссер Шон Каннингем и сценарист Виктор Миллер. Роль главного героя фильмов - Джейсона Вурхиза - сверхъестественного серийного убийцы в хоккейной маске, исполнило множество актеров. Вурхиз утонул в одиннадцатилетнем возрасте в озере, когда отдыхал в летнем лагере "Хрустальное озеро". Вурхиз оживает в день своей смерти - а именно в пятницу, 13-го - и начинает всем мстить.

"Кладбище домашних животных"

По сюжету, семья врача переезжает в дом, расположенный возле леса. Спустя некоторое время герои осознают, что в лесу происходит что-то странное. Настоящий кошмар наступает после смерти сына врача. В ролях в фильме снялись Джейсон Кларк, Джон Литгоу и Эми Саймец. А режиссерами картины выступили Кевин Кельш и Деннис Видмайер, известные по работе над эпизодами фильма Крик. Кстати, фильм снят по роману "короля ужасов" Стивена Кинга, новый роман которого превратят в сериал.

Напомним, ранее издание NME составило рейтинг самых страшных хорроров. Тут первую строчку занимает испанская кинолента "Уиджи: Проклятие Вероники" Пако Пласа. 

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