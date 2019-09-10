Вечер страха: ТОП ужастиков на вечер
Если вы не знаете, какие ужастики посмотреть вечером – предлагаем замечательную подборку фильмов ужасов
Мистическая пятница 13 в этом году припала на сентябрь. Традиционно в такой вечер хочется посмотреть какие-то ужастики, триллеры и загадочные детективы.
Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:
Мы составили небольшой список фильмов, которые можно посмотреть вечером в пятницу 13 числа или же в любой другой вечер.
Американский ужастик с черным юмором. В главной роли сыграла Меган Фокс. Красотка Дженнифер и невзрачная мышка Ниди в школе очень дружат. После того, как они побывали на рок-концерте, в Дженнифер вселяется нечто, и она начинает убивать и пожирать своих одноклассников. Ниди пытается спасти подругу. Все это на фоне черного юмора и убойной красоты Меган Фокс.
Супруги Хопсонов, потеряв ребенка, берут на усыновление сиротку Кодди. Вскоре они замечают, что в доме творятся странные вещи. То по комнатам порхают бабочки, то появляется их погибший родной сын. Оказывается, пока Кодди спит, его сны оживают. Его кошмары стали настоящим испытанием для семьи.
Молодая и прекрасная невеста после свадьбы переживает худшую ночь своей жизни, когда богатая семья ее мужа заставляет ее участвовать в традиционной "игре в прятки" со смертельными последствиями.
Напомним, актер Питер Капальди, который сыграл одного из Докторов популярного сериала "Доктор Кто" появится в перезагрузке "Отряда самоубийц".
Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов
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