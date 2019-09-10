Вечер страха: ТОП ужастиков на вечер

Если вы не знаете, какие ужастики посмотреть вечером – предлагаем замечательную подборку фильмов ужасов

Мистическая пятница 13 в этом году припала на сентябрь. Традиционно в такой вечер хочется посмотреть какие-то ужастики, триллеры и загадочные детективы.

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

Мы составили небольшой список фильмов, которые можно посмотреть вечером в пятницу 13 числа или же в любой другой вечер.

Американский ужастик с черным юмором. В главной роли сыграла Меган Фокс. Красотка Дженнифер и невзрачная мышка Ниди в школе очень дружат. После того, как они побывали на рок-концерте, в Дженнифер вселяется нечто, и она начинает убивать и пожирать своих одноклассников. Ниди пытается спасти подругу. Все это на фоне черного юмора и убойной красоты Меган Фокс.

Супруги Хопсонов, потеряв ребенка, берут на усыновление сиротку Кодди. Вскоре они замечают, что в доме творятся странные вещи. То по комнатам порхают бабочки, то появляется их погибший родной сын. Оказывается, пока Кодди спит, его сны оживают. Его кошмары стали настоящим испытанием для семьи.

"Последний охотник на ведьм"

Поблескивая лысиной, Вин Дизель вновь борется со злом. Его герой Колдер – последний охотник на ведьм. Он намерен остановить жестокую Королеву, которая 8 столетий назад прокляла его и обрекла на вечную жизнь. Читайте также: Фильм "Уиджи: Проклятие Вероники" стал самым страшным фильмом ужасов в истории "Я иду искать" Молодая и прекрасная невеста после свадьбы переживает худшую ночь своей жизни, когда богатая семья ее мужа заставляет ее участвовать в традиционной "игре в прятки" со смертельными последствиями.

Напомним, актер Питер Капальди, который сыграл одного из Докторов популярного сериала "Доктор Кто" появится в перезагрузке "Отряда самоубийц".

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