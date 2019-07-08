Как стать лучше: что почитать для развития

Лето — прекрасное время, чтоб работать над собой, своим развитием и читать книги

Что почитать для развития Фото: Сегодня

Лето — это замечательное время для отпуска, когда у нас появляется время и на отдых, и на работу над собой. Поэтому летние месяцы следует использовать с умом и обязательно прочитать несколько книг для собственного развития.

Часто изменение возраста мы воспринимаем негативно, мол, старость — не за горами, однако наша подборка книг расскажет вам о том, как использовать свой возраст на пользу себе, адекватно воспринимать свое взросление и стать более мудрыми и найти советы для развития и работы над собой.

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Какие книги почитать для развития в 20 лет Фото: Сегодня

Тина Силиг "Что нужно знать в свои 20?"

Своеобразный интенсив на лето по поиску себя в этом мире предлагает американский автор Тина Силиг. Эта книга научит вас придумывать свежие идеи и "сделать себя" в нашем непростом окружении. "Что нужно знать в свои 20?" – это маст-хэв на книжной полке для всех тех, кто ищет свой путь в жизни. Это прекрасный образец истории о мотивации, мечтах и целях, а также собственном развитии. Добавим, что Тина Силиг преподает в Стэндфордском университете курс по предпринимательству и инновациям и эта книга поможет советами не только молодым 20-летним ребятам, но и людям, которые ищут решение бизнес-проблем, хотят обзавестись прорывным мышлением и узнать об инновациях в бизнесе.

Жизнь дает каждому человеку массу возможностей для того, чтоб экспериментировать, поэтому нужно ими воспользоваться для собственного развития.

Что почитать для развития в 40 лет Фото: Сегодня

Памела Дракермен "Взрослых не бывает. Жизнь после 40"

Правил не существует, ни в 20 лет, как в предыдущей книге, так и в 40 лет. Американская писательница, автор бестселлера "Французское воспитание" Памела Дракермен, представляет украинскому читателю неожиданную книгу о взрослении, а именно — доказывает, что есть жизнь после 40 лет. В этой книге вы найдете ответы на вопросы, которые беспокоят 40-летних, а если вы еще не достигли этого возраста, то попробуете понять, что вас ждет.

Кризис среднего возраста, вызовы на работе, обретение жизненной мудрости, советы о любви и дружбе ждут вас в этой книге для того, чтобы хорошенько поработать над собой, стать улучшенной версией себя и развиваться. Автор наполняет, казалось бы, серьезную книгу самоиронией и своеобразным юмором, поэтому обещаем, что скучать вам не придется. А вот завести блокнот, чтобы выписывать туда интересные мысли, – очень советуем. Поэтому внесите эту книгу в свой чек-лист литературы для разумного взросления и развития. Эта книга — это замечательная перезагрузка мировосприятия и большая порция умных мыслей и позитива.

Что почитать о старости Фото: Сегодня

Вильгельм Шмидт "Душевное спокойствие. Чего мы приобретаем, когда стареем"

Держите еще одну книгу из нашей подборки для развития в различном возрасте. Философ Вильгельм Шмид предлагает найти позитив во взрослении и старении. С его точки зрения, взросление — это не проблема, а возможность для развития и поиска ресурсов. В частности, самым большим сокровищем для взрослых в своей книге он называет психологическое равновесие. Например, в этой книге можно найти топ-10 советов, как получить душевное спокойствие для собственной гармонии и развития. Эту книгу смело можно воспринимать как пособие и указатель для тех, кто взрослеет и ищет себя. Автор отмечает, что взросление — это целое искусство умелого обращения со старением, поэтому нужно найти в этом потенциал для развития. Обязательно прочитайте эту книгу, чтобы узнать, как получить душевное спокойствие и равновесие и почему это нужно для работы над собой.

Напомним, что ранее мы писали о книжных новинках об испытаниях.

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