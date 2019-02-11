Рами Малек, Оливия Колман, Махершала Али и другие: названы все победители премии BAFTA 2019
Лучшим фильмом признана картина "Рома" Альфонсо Куарона
В Лондоне 10 февраля прошла церемония вручения наград BAFTA 2019. В этом году ее посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Главную награду в категории "Лучший фильм" завоевала картина "Рома" Альфонсо Куарона, а лучшим британским фильмом признан фильм "Фаворитка".
Лучшим актером стал Рами Малек за роль в фильме "Богемная рапсодия", а лучшей актрисой - Оливия Колман "Фаворитка".
Полный список победителей выглядит так:
Лучший фильм: "Рома", Альфонсо Куарон
Лучший британский фильм: "Фаворитка", Йоргос Лантимос
Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома"
Лучший оригинальный сценарий: "Фаворитка", Йоргос Лантимос
Лучший адаптированный сценарий: "Черный клановец", Спайк Ли
Лучшая актриса: Оливия Колман "Фаворитка"
Лучший актер: Рами Малек, "Богемная рапсодия"
Лучшая актриса второго плана: Рэйчел Вайс, "Фаворитка"
Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"
Лучшая восходящая звезда: Летиша Райт
Лучший фильм на иностранном языке: "Рома", Альфонсо Куарон
Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные", Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман
Лучший дизайн костюмов: "Фаворитка", Сэнди Пауэлл
Лучшая оригинальная музыка: "Рождение звезды", Брэдли Купер
Лучший макияж и прически: "Фаворитка"
Лучшие спецэффекты: "Черная пантера"
Напомним, на BAFTA 2019 для знаменитостей традиционно подготовили вкусный обед из трех блюд перед вручением статуэток. Шеф-повар BAFTA Антон Манганаро в сотрудничестве с Полем Бейтсом, главным шеф-поваром отеля Mayfair Grosvenor House создал нынешнее меню.
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