Рами Малек, Оливия Колман, Махершала Али и другие: названы все победители премии BAFTA 2019

Лучшим фильмом признана картина "Рома" Альфонсо Куарона

Махершала Али Фото: Getty Images

В Лондоне 10 февраля прошла церемония вручения наград BAFTA 2019. В этом году ее посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Главную награду в категории "Лучший фильм" завоевала картина "Рома" Альфонсо Куарона, а лучшим британским фильмом признан фильм "Фаворитка".

Лучшим актером стал Рами Малек за роль в фильме "Богемная рапсодия", а лучшей актрисой - Оливия Колман "Фаворитка".

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм: "Рома", Альфонсо Куарон

Лучший британский фильм: "Фаворитка", Йоргос Лантимос

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома"

Лучший оригинальный сценарий: "Фаворитка", Йоргос Лантимос

Лучший адаптированный сценарий: "Черный клановец", Спайк Ли

Лучшая актриса: Оливия Колман "Фаворитка"

Лучший актер: Рами Малек, "Богемная рапсодия"

Лучшая актриса второго плана: Рэйчел Вайс, "Фаворитка"

Рэйчел Вайс Фото: Getty

Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"

Махершала Али Фото: Getty

Лучшая восходящая звезда: Летиша Райт

Летиша Райт Фото: Getty

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома", Альфонсо Куарон

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные", Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман

Лучший дизайн костюмов: "Фаворитка", Сэнди Пауэлл

Лучшая оригинальная музыка: "Рождение звезды", Брэдли Купер

Брэдли Купер Фото: Getty

Лучший макияж и прически: "Фаворитка"

Лучшие спецэффекты: "Черная пантера"

Напомним, на BAFTA 2019 для знаменитостей традиционно подготовили вкусный обед из трех блюд перед вручением статуэток. Шеф-повар BAFTA Антон Манганаро в сотрудничестве с Полем Бейтсом, главным шеф-поваром отеля Mayfair Grosvenor House создал нынешнее меню.

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