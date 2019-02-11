Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рами Малек, Оливия Колман, Махершала Али и другие: названы все победители премии BAFTA 2019

Лучшим фильмом признана картина "Рома" Альфонсо Куарона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Махершала Али
Махершала Али
Фото: Getty Images

В Лондоне 10 февраля прошла церемония вручения наград BAFTA 2019. В этом году ее посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон. Главную награду в категории "Лучший фильм" завоевала картина "Рома" Альфонсо Куарона, а лучшим британским фильмом признан фильм "Фаворитка". 

Лучшим актером стал Рами Малек за роль в фильме "Богемная рапсодия", а лучшей актрисой - Оливия Колман "Фаворитка". 

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм: "Рома", Альфонсо Куарон

Лучший британский фильм:  "Фаворитка", Йоргос Лантимос

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома"

Лучший оригинальный сценарий: "Фаворитка", Йоргос Лантимос

Лучший адаптированный сценарий: "Черный клановец", Спайк Ли

Лучшая актриса: Оливия Колман "Фаворитка"

Лучший актер: Рами Малек, "Богемная рапсодия"

Лучшая актриса второго плана: Рэйчел Вайс, "Фаворитка"

Рэйчел Вайс Фото: Getty

Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"

Махершала Али Фото: Getty

Лучшая восходящая звезда: Летиша Райт

Летиша Райт Фото: Getty

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома", Альфонсо Куарон

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные", Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман 

Лучший дизайн костюмов: "Фаворитка", Сэнди Пауэлл

Лучшая оригинальная музыка: "Рождение звезды", Брэдли Купер

Брэдли Купер Фото: Getty

Лучший макияж и прически: "Фаворитка"

Лучшие спецэффекты: "Черная пантера"

Напомним, на BAFTA 2019 для знаменитостей традиционно подготовили вкусный обед из трех блюд перед вручением статуэток. Шеф-повар BAFTA Антон Манганаро в сотрудничестве с Полем Бейтсом, главным шеф-поваром отеля Mayfair Grosvenor House создал нынешнее меню.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование BAFTA 2019: режиссера "Богемной рапсодии" Брайана Сингера исключили из списка номинантов Рами Малек прокомментировал секс-скандал с режиссером "Богемной рапсодии" Названы имена специальных гостей "британского Оскара"
BAFTA победители Рэйчел Вайс Махершала Али Фаворитка Рами Малек фильм Рома
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Какие прически делают женщину моложе: советы стилиста (фото)
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Популярные статьи

Вчера, 15:17Техно

Xiaomi Mi A1 обладает критически высоким уровнем излучения

Вчера, 13:25Шоу-бизнес

"Тина – самая интересная из всего": Дан Балан рассказал, что чувствует к Тине Кароль

Вчера, 12:06Шоу-бизнес

"Беременна?" Надя Дорофеева покорила изящным образом на Неделе моды в Нью-Йорке

Вчера, 11:49Психология

Гороскоп на неделю: Овнам пора активизироваться, а Ракам наладить интимную жизнь

9 февраляШоу-бизнес

"Слишком круто для Евровидения": песня украинской группы шокировала зрителей

9 февраляТехно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

9 февраляFun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

9 февраляШоу-бизнес

"Загорела и поправилась": Леся Никитюк похвасталась новым фото

9 февраляШоу-бизнес

Вот это да: Петросян после развода "показал девятимесячного малыша"

9 февраляШоу-бизнес

Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

9 февраляШоу-бизнес

"Ноги обалденные": Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

9 февраляШоу-бизнес

Все кончается: раскрыт доход Аллы Пугачевой

9 февраляШоу-бизнес

"По всему видно, что пара": Ксению Собчак случайно застукали с вероятным любовником

9 февраляШоу-бизнес

Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

8 февраляFun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 февраляШоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

Новости партнеров

Салат
Салат "Шамаханская царица"
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
«Голые ногти»: идеи модного естественного маникюра 2019
Отец Децла впервые увидел внука на похоронах сына
Отец Децла впервые увидел внука на похоронах сына
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Тоня Матвиенко умилила сеть фото трехлетней дочери
Тоня Матвиенко умилила сеть фото трехлетней дочери
Группа ЦеШо произвела фурор на национальном отборе на Евровидении
Группа ЦеШо произвела фурор на национальном отборе на Евровидении