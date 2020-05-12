Рами Малеку – 39! Лучшие фильмы и сериалы с оскароносным актером египетского происхождения

Звезда фильма "Богемская рапсодия" празднует день рождения

Многим из нас Рами Малек знаком благодаря его блестящей роли в биографической драме "Богемская рапсодия", рассказывающая о культовой рок-группе Queen. Фильм обрел ошеломительный успех и получил премию "Оскар" в четырех номинациях, одна из которых – "Лучшая мужская роль" – досталась Рами Малеку.

Однако до съемок в известной киноленте Рами Малек сыграл много выдающихся ролей. По случаю 39-летия актера Сегодня.Lifestyle вспомнили самые яркие роли в его фильмографии.

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Мистер Робот

Роль компьютерного хакера Эллиота Олдерсена – одна из самых известных ролей Рами Малека. Эллиот – молодой эксперт по компьютерной безопасности, который попал в группу хакеров, главная цель которых – разрушить банковскую систему с помощью кибератак. Эллиот страдает от депрессии и расстройства личности, а его жизнь очень запутанна, балансируя между реальностью и тем, что происходит у него в голове.

Ночь в музее

В известной серии фильмов "Ночь в музее" Рами Малек играет фараона Акменра. В третьей части фильмов его роль становится более важной. Волшебная пластина семьи Акменра начинает иссякать, что заставляет экспонатов действовать непредсказуемо. Главный герой, охранник Ларри Дейли отправляется на поиск создателя пластина – отца Акменра, который знает, как предотвратить коррозию.

Плохое сердце Бастера

В независимом американском фильме 2017 года Рами Малек появляется в роли необычного персонажа с длинной бородой. Бастер живет в горах и бежит от властей, и вскоре мы обнаруживаем, что он бывший консьерж отеля и обыкновенный семьянин, который страдает от психологических проблем.

Тихий океан

Спродюсированный Томом Хэнксом и Стивеном Спилбергом мини-сериал "Тихий океан" основан на мемуарах морских пехотинцев США, которые во время Второй мировой войны сражались в Тихом океане. Рами Малек играет роль Мерриелла "Снафу" Шелтона – солдата и гения покера, который родился в Луизиане. Его рассеянность заставляет его совершать ошибки и обсуждать любые неоправданные темы, в особенности, когда он пьян или расстроен.

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