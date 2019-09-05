Рано попрощались: Железный человек может вернуться в киновселенную Marvel

Роберт Дауни-младший снова сыграет Тони Старка

Кадр из фильма "Железный человек" Фото: YouTube

Всеми любимый Железный человек, который погиб в фильме "Мстители: Финал", воскреснет на радость фанатам.

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Речь идет о сериале "Железное сердце", который, скорее всего, будет снят для стримингового сервиса Disney+. Он будет основан на одноименной серии комиксов, и герой появится в нем лишь опосредованно.

Главная героиня "Железного сердца" – девочка-подросток по имени Рири Уильямс. По сюжету в то время, когда Тони Старк находится в коме, она создает себе подобие брони, такой, как у него. В виде виртуального помощника Старк начинает тренировать ее. Появление на экране его самого вряд ли запланировано, речь идет только о работе Роберта Дауни-младшего над озвучиванием персонажа.

Пока известно лишь то, что сам актер предварительно поддержал идею создания сериала, однако о переговорах со студией ничего не слышно.

Напомним, ранее Роберт Дауни-Младший дал интервью в шоу Off Camera. Он признался, что спустя годы стал отражать действительность своего героя в жизни. Он начал вмешиваться в авантюры и жертвовать личной жизнью ради карьеры. Но Роберт пришел к выводу, что он и его работа с Marvel – это разные вещи, которые должны лежать на параллельных прямых и никак не смешиваться.

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