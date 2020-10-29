Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Ранок з Україною" накануне Хэллоуина будет развлекать страшилками и юмором

Сегодня, 16:10

Зрители узнают о самых невероятных и трендовых образах, в которые можно нарядиться на праздник

В пятницу, 30 октября, в 6:30 на телеканале "Украина" выйдет праздничный выпуск программы "Ранок з Україною", посвященный Хэллоуину. Ведущие Григорий Герман и Мария Мельник расскажут, как сделать его веселым и забавным и нарядиться так, чтобы все позавидовали вашему экстраординарному образу.

Ведущие Григорий Герман и Мария Мельник
Ведущие Григорий Герман и Мария Мельник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуется День всех святых, который приобрел популярность во многих странах. Хоть в этом году мир переживает пандемию и массовые гуляния запрещены, все еще можно устроить небольшой праздник в кругу семьи.

Поэтому "Ранок з Україною" решил рассказать украинцам об интересных подробностях этого дня. Так, в утреннем эфире канала "Украина" зрители узнают о самых невероятных и трендовых образах, в которые можно нарядиться в этот праздник.

Читайте также:
Сколько стоит создать мистический образ на Хэллоуин 2020

Прямо в студии художник-карвингист покажет, как сделать главный атрибут Хэллоуина – фонарь Джек из тыквы. А популярный музыкант Дмитрий Шуров порадует своим ярким выступлением. И впервые на телевидении – журналист "Ранку з Україною" проведет настоящий обряд приворота под чутким руководством мольфарки. Ну а привораживать будет не кого-либо, а секс-символа Голливуда – популярную актрису Анджелину Джоли! Подействует ли магия на заморскую знаменитость – зрители телеканала "Украина" узнают уже в эту пятницу.

"Мы будем веселиться! Ведь это еще одна возможность посмеяться, повеселиться, создать себе и окружающим праздник. Нарядить дом, ярко нарядиться самим, устраивать розыгрыши. Ведь чем больше улыбок, тем лучше!" – говорит Григорий Герман.

Как отпраздновать Хэллоуин 2020
Как отпраздновать Хэллоуин 2020
Фото: Depositphotos

Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман последуют популярной во многих странах традиции поиска сладостей. Они, разодевшись в экстравагантные костюмы, пойдут в народ с шуточным вопросом "Конфеты или жизнь?"

"Мы перевоплотимся в мексиканских сеньора и сеньориту и отправимся гулять по городу. Как люди будут реагировать на наше появление – большая загадка, которую зрители увидят в "Ранку з Україною" в эту пятницу, – интригует Мария Мельник. – Также в праздничном эфире мы сделаем специальный декор. Мне нравятся такие добрые традиции – разрисовать печенье или засыпать маленькие тыквы блестками. Ну а примерять на себя новые необычные образы – это всегда интересно".

Сколько стоит мистический образ на Хэллоуин 2020
Сколько стоит мистический образ на Хэллоуин 2020
Фото: Depositphotos

Но это еще не все сюрпризы, которые готовит любимая утренняя программа украинцев. На остановке общественного транспорта команда "Ранку з Україною" установит устрашающий ящик, внутри которого спрячется Григорий Герман. Он будет выходить из него и интересоваться у скучающих людей, какой сейчас день и год, а также задавать другие странные вопросы. Какой же будет реакция украинцев на такой необычный розыгрыш?

Тем временем мы выяснили, что посмотреть с детьми: 5 интересных комедий для всей семьи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить на Хэллоуин детям: ТОП-5 рецептов к празднику Сколько стоит создать мистический образ на Хэллоуин 2020 Рецепт на Хэллоуин: шоколадное печенье "Скелетики" Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире
Хэллоуин образ традиции
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Самая красивая легкоатлетка мира в купальнике: "Это взрыв!"
Самая красивая легкоатлетка мира в купальнике: "Это взрыв!"

Популярные статьи

Сегодня, 14:45Food

Что приготовить на Хэллоуин детям: ТОП-5 рецептов к празднику

Сегодня, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

Вчера, 19:22Шоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

Вчера, 16:39Шоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

Вчера, 15:27Fun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

Вчера, 13:55Fun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

Вчера, 12:22Travel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

Вчера, 12:20Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

Вчера, 05:46Психология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

27 октябряШоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

27 октябряАктуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

27 октябряFood

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

27 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

Новости партнеров

Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью
Старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Дружина Євгена Шахова бомбардує фанатів яскравими фото
Дружина Євгена Шахова бомбардує фанатів яскравими фото
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
Жена Павла Воли уколола Асмус, раскрыв подробности развода
"Можна дивитися вічно": Спіранак успішно просуває гольф в маси
"Можна дивитися вічно": Спіранак успішно просуває гольф в маси
российский актер Федор Добронравов покинул съемки сериала "Сваты"
российский актер Федор Добронравов покинул съемки сериала "Сваты"
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять