"Ранок з Україною" накануне Хэллоуина будет развлекать страшилками и юмором

Зрители узнают о самых невероятных и трендовых образах, в которые можно нарядиться на праздник

В пятницу, 30 октября, в 6:30 на телеканале "Украина" выйдет праздничный выпуск программы "Ранок з Україною", посвященный Хэллоуину. Ведущие Григорий Герман и Мария Мельник расскажут, как сделать его веселым и забавным и нарядиться так, чтобы все позавидовали вашему экстраординарному образу.

Ведущие Григорий Герман и Мария Мельник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуется День всех святых, который приобрел популярность во многих странах. Хоть в этом году мир переживает пандемию и массовые гуляния запрещены, все еще можно устроить небольшой праздник в кругу семьи.

Поэтому "Ранок з Україною" решил рассказать украинцам об интересных подробностях этого дня. Так, в утреннем эфире канала "Украина" зрители узнают о самых невероятных и трендовых образах, в которые можно нарядиться в этот праздник.

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Прямо в студии художник-карвингист покажет, как сделать главный атрибут Хэллоуина – фонарь Джек из тыквы. А популярный музыкант Дмитрий Шуров порадует своим ярким выступлением. И впервые на телевидении – журналист "Ранку з Україною" проведет настоящий обряд приворота под чутким руководством мольфарки. Ну а привораживать будет не кого-либо, а секс-символа Голливуда – популярную актрису Анджелину Джоли! Подействует ли магия на заморскую знаменитость – зрители телеканала "Украина" узнают уже в эту пятницу.

"Мы будем веселиться! Ведь это еще одна возможность посмеяться, повеселиться, создать себе и окружающим праздник. Нарядить дом, ярко нарядиться самим, устраивать розыгрыши. Ведь чем больше улыбок, тем лучше!" – говорит Григорий Герман.

Как отпраздновать Хэллоуин 2020 Фото: Depositphotos

Ведущие Мария Мельник и Григорий Герман последуют популярной во многих странах традиции поиска сладостей. Они, разодевшись в экстравагантные костюмы, пойдут в народ с шуточным вопросом "Конфеты или жизнь?"

"Мы перевоплотимся в мексиканских сеньора и сеньориту и отправимся гулять по городу. Как люди будут реагировать на наше появление – большая загадка, которую зрители увидят в "Ранку з Україною" в эту пятницу, – интригует Мария Мельник. – Также в праздничном эфире мы сделаем специальный декор. Мне нравятся такие добрые традиции – разрисовать печенье или засыпать маленькие тыквы блестками. Ну а примерять на себя новые необычные образы – это всегда интересно".

Сколько стоит мистический образ на Хэллоуин 2020 Фото: Depositphotos

Но это еще не все сюрпризы, которые готовит любимая утренняя программа украинцев. На остановке общественного транспорта команда "Ранку з Україною" установит устрашающий ящик, внутри которого спрячется Григорий Герман. Он будет выходить из него и интересоваться у скучающих людей, какой сейчас день и год, а также задавать другие странные вопросы. Какой же будет реакция украинцев на такой необычный розыгрыш?

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