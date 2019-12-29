Раньше было лучше? Итоги десятилетия в кино от генпродюсера ОМКФ Юлии Синькевич

Вспоминаем важные события, повлиявшие на мир современного кино

Юлия Синькевич об итогах десятилетия в кино Фото: пресс-служба

Как любит выражаться старшее поколение, раньше все было иначе, и трава была зеленее. Правда в том, что действительность изменчива. Раньше кино смотрели в кинотеатре, снимали в павильонах, сюжеты развивались по четким сценариям. Сейчас контент доступен с домашнего дивана, для съемок не обязательна площадка, а история может меняться в зависимости от решения самого зрителя в онлайн-режиме.

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Последнее десятилетие принесло множество потрясений и изменений в мировой кинематограф, которые существенно повлияли на его форму и восприятие. Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич рассказывает о самых знаковых из них.

Стриминг-сервисы vs кинофестивали

С 2013 года американская компания Netflix начала производить собственные фильмы, сериалы и телепрограммы, которые моментально обретали популярность. Стриминг-сервис вырабатывает действительно качественный контент, который ничем не уступает другим фильмам. И по понятным причинам, это кино захотело соревноваться за награды крупнейших кинофестивалей, используя их как площадки для своего дальнейшего промо. Не всем это пришлось по душе.

У Netflix сразу же возник конфликт с Каннами. Стриминговый сервис отказался присутствовать на фестивале из-за правила проката кино во французских кинотеатрах как условия участия в конкурсе. Помимо этого, как отметил директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, Netflix не намеревался выполнять требования законодательства Франции, согласно которому показ фильмов на платформе нужно было задерживать минимум на 3 года после показа в кинотеатрах. Противостояние Канн и стриминга вызвало широкий резонанс и породил дискуссию в кинематографических кругах, которая длится до сих пор. Против Netflix и аналогичных платформ "восстали" и кинотеатры, которые опасаются за свой заработок, ведь теперь зрителю не обязательно посещать кинозал ради просмотра кино. Он с легкостью это сделает, не вставая с дивана.

Женщины в кино

Алисса Милано Фото: Getty Images

В октябре 2017 года социальные сети пестрили хештегом #metoo, осуждающим сексуальное насилие и домогательства. Флешмоб запустила актриса Алисса Милано, которая призвала женщин не молчать и говорить о сексуальном насилии, если они ему подверглись. Триггером стал скандал с продюсером Харви Вайнштейном, которого десятки актрис обвинили в изнасиловании.

Такая громкая тема не осталась без внимания кинематографического сообщества всего мира. Падение Вайнштейна и последовавшие за этим движения против сексуальных домогательств привлекли внимание и к другой, не менее важной проблеме – вопросу неравенства в оплате работы женщин и недостаточной их репрезентации в отрасли кино.

Теперь каждый кинофестиваль предоставляет отчеты о количестве женщин, которые принимают участие в конкурсах или в составе жюри. Студии и киносмотры пообещали бороться за гендерное равенство и проводят дискуссионные панели и круглые столы, чтобы сдвинуться с мертвой точки.

Разнообразие

В 2017 году всем запомнился курьез с путаницей конвертов на вручении премии Американской киноакадемии "Оскар". Но не это главное. Церемония стала показательной в выборе лауреата главного приза. "Оскар" за лучший фильм получил "Лунный свет" Барри Дженкинса, где главный герой – темнокожий гей. А через два года на главную награду претендовала "Черная пантера", где по умолчанию большинство актеров были темнокожими. А ведь еще несколько лет до этих событий "Оскар" обвиняли в расизме и называли его "белым". После вручения кинопремии в 2015 году, когда награды получили исключительно белые актеры, развернулась целая кампания #OscarsSoWhite. Эти события подняли волну интереса к кино, где задействованы темнокожая творческая группа.

Разнообразие коснулось и программ кинофестивалей. Еще несколько лет назад трудно было представить какой-либо супергеройский фильм в Каннах, Берлине или Венеции. Теперь — это наша реальность. Главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля завоевал фильм, основанный на комиксах. "Джокер" стал не только народным, но и фестивальным хитом. Таким образом, эти 10 лет мы наблюдали как нишевое увлечение комиксами стремительно захватило весь мир развлечений. Лидерами касс постоянно становились именно супергеройские фильмы. Ежегодно в прокат выпускалось по три-четыре картины Marvel и DC. Даже обычные блокбастеры теперь стараются внедрить в сюжет какую-то супергероику. Тот же "Форсаж", где герой одной левой способен остановить подводную лодку.

Кадр из фильма "Джокер" Фото: пресс-служба

Серийные фильмы Marvel и DC дали толчок развитию качественного телеконтента. Зрителю уже недостаточно наблюдать историю в маленьком промежутке времени, он хочет растягивать удовольствие от просмотра. Многие именитые режиссеры ушли в разработку сериалов: Дэвид Финчер срежиссировал две серии "Карточного домика" и четыре эпизода "Охотника за разумом", Вуди Аллен создал мини-сериал "Кризис в шести сценах", Стивен Содерберг – "Больницу Никербокер". Сегодня сериалы ничем не уступают большому кино. В них закладываются огромные бюджеты. Телекомпания HBO потратила 90 млн долларов на последний сезон "Игры престолов", а одна серия "Короны" обходится Netflix в 13 млн.

Говоря о жанровом разнообразии, стоит упомянуть хорроры, которые в 2000-х были не самыми удачными, разве что франшиза Джеймса Вана "Пила". За последние несколько лет произошло возрождение жанра, и в основу фильмов ужасов начали добавлять остросоциальную тематику: "Прочь", "Ведьма", "Тихое место". Вместе с расцветом хорроров, романтическая комедия окончательно выдохся как жанр. Его заменила "бромантическая" комедия, где вместо любовной истории показывается дружба. Но и он долго не прожил, уступив место новой комедии. Уже никого не интересуют ужимки Бена Стиллера и подобных актеров, которые попадают в глупые ситуации. Зритель требует интеллектуального юмора. Появляются "Лобстер", "Тони Эрдманн" и "Квадрат".

Как видим, 2010-е не стали чем-то кардинально новым в мире киноиндустрии. Это было десятилетие, в которое тенденции, возникшие в нулевых, достигли пика. Изменился формат просмотра, расстановка сил на рынке, продюсерские решения, отношение к вопросам равенства и толерантности, производство образов и концептов. Как это все трансформируется дальше, узнаем в следующем десятилетии.

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