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"Расцвет республики": Disney показала новую эпоху вселенной "Звездных войн"

Компании Disney и Lucasfilm представили новую эпоху – и это будет что-то шикарное

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28

Компании Disney и Lucasfilm представили новую эпоху вселенной "Звездных войн", которая получила название "Расцвет республики" (Star Wars: The High Republic). Ролик опубликован на YouTube-канале киносаги.

"Звездные войны"
"Звездные войны"
Фото: YouTube

"Звездные войны: Расцвет республики" — это совершенно новые истории пяти авторов", — отмечается в описании к видео. События происходят за 200 лет до первого эпизода киносаги.

Как сообщается на сайте франшизы, первые книги и комиксы поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration, который пройдет в Анахайме в августе. Они войдут в цикл "Свет джедаев" (Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi).

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На сегодняшний день эпопея о космических войнах включает в себя девять фильмов-эпизодов, два спин-оффа и один полнометражный мультфильм. Первая кинокартина вышла в 1977 году под названием "Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда", а девятый эпизод – "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" – в 2019 году.

Напомним, режиссеру Тайке Вайтити ("Тор: Рагнарек", "Кролик Джоджо") предложили поработать над новым фильмом по вселенной "Звездных войн".

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