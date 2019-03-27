Раскрыта тайна главного героя "Матрицы"

Актриса Сандра Буллок могла сыграть главного героя в трилогии

Сандра Буллок Фото: Getty Images

Культовая трилогия "Матрица", которая получит второе дыхание, до сих пор удивляет фанатов. Дело в том, что главного персонажа – Нео, могла сыграть женщина! Более того, известно даже имя актрисы – Сандра Буллок.

Продюсер "Матрицы" Лоренцо Ди Бонавентуре рассказал в интервью изданию The Wrap, как тяжело создателям было найти актера на роль Нео, и до того, как предложить роль Киану Ривзу, он склонялся к кандидатуре Сандры Буллок. А все потому, что студии Warner Bros. нужна была популярная звезда.

"Мы перебрали очень много претендентов. Даже обратились к Сандре Буллок, с которой до сих пор дружим после работы над фильмом "Разрушитель". Мы отправили Сандре сценарий и обещали, что если он ей понравится, то мы изменим пол главного героя. Если бы она согласилась, мы бы действительно внесли изменения", – рассказал продюсер.

Но в то время график актрисы не позволил ей принять участие в съемках, и сама она не была заинтересована в этом проекте.

Напомним, сама же актриса и сейчас очень загружена. Сандра Буллок, которая снялась в фантастическом хорроре "Птичий короб" от Netflix, снова поработает с потоковым сервисом.

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