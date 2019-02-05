Расплата за славу или вечность на дне стакана: о чем фильм "Рождение звезды"

Фильм "Рождение звезды" номинирован на "Оскар" в этом году

"Рождение звезды" Фото: YouTube

Фильм "Рождение звезды" (в некоторых переводах "Звезда родилась") номинирован на премию "Оскар" в главной категории – "Лучший фильм". Это режиссерский дебют Брэдли Купера, который сыграел и одну из главных ролей. Компанию ему составила эпатажная певица Леди Гага, для которой это тоже был дебют, только актерский. И сразу такой успех!

Кстати, сайт "Сегодня" создал специльную голосовалку для читателей – какой фильм, по вашему мнению, должен получить золотую статуэтку?

Также мы сделали небольшой обзор фильма "Рождение звезды". Прежде всего, стоит отметить, что это не ремейк картины 1976 года с Барбарой Стрейзен в главной роли. Там сюжет похожий, однако же это разные истории.

Кадр из фильма "Рождение звезды"

Брэдли Купер, увидев выступление Лукаса Нельсона, сына кантри-музыканта Вилли Нельсона, на фестивале Desert Trip, попросил его помочь в работе над фильмом. Нельсон согласился и написал несколько песен. Впоследствии он познакомился с Леди Гагой и начал сочинять с ней песни для фильма.

Как рождалась звезда – сюжет

Кадр из фильма "Рождение звезды"

Фильм рассказывает историю кантри-музыканта Джексона (Джека) Мейна и молодой талантливой певицы Элли, которая с его помощью становится настоящей звездой. Джек постепенно теряет слух и популярность, в то время, как Элли – попадает на вершины всех чартов и записывает альбомы. Это превращается в испытание для отношений пары и для жизни Джека в целом.

Картинка и впечатления

Изначально этот фильм мне показался типичной историей современной золушки с сильным голосом и большим... носом. Увы, Леди Гага не берет красотой и в реальной жизни – эпатаж и голос ее фишка. Так вот, юная мечтательница с хорошим вокалом все не может прорваться в мир шоу-бизнеса, ее постоянно тычат носом – в прямом смысле слова в то, что она не красавица. У нее есть голос, она пишет песни, живет с папой и она совершенно несчастлива. С другой стороны – современный принц Джек – он известный кантри-музыкант, который постепенно теряет слух. У него есть все, что пожелаешь: деньги, слава, поклонники, девочки на любой вкус. Он работает с братом, много пьет и употребляет наркотики и совершенно несчастлив.

Постер к фильму "Рождение звезды"

Естественно, эти два миры столкнулись в баре, выпили, набили кому-то лицо, спели песню на стоянке и влюбились. То ли в голос друг друга, то ли от безысходности. И все бы было хорошо, только Элли захотелось сольной карьеры, а для Джека это стало настоящей пыткой. Печальный итог, конечно, ожидал бы его в любом случает. Но, как-то, в тени славы его жены, уж больно он выглядел нелепо, как пятое колесо у телеги.

Стоит отметить, что игра Леди Гаги особо не впечатлила, она играла саму себя, только без грима и нарядов. Чего не скажешь о Купере – редкие тяжелые диалоги с другом или братом говорят о том, насколько глубокое было одиночество его героя. Опять же, вечная проблема алкоголизма и наркомании отлично показывает и изнанку шоу-бизнеса. Часто знаменитые успешные люди ищут покой на дне стакана или в очередной дозе. А мир ценит таланты только после их ухода в вечность... А иногда одни звезды гаснут, чтобы уступить дорогу другим ярким и быстрым звездам.

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина".

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских СМИ будет находится на месте события и пристально следить за подготовкой к мероприятию, а также готовить эксклюзивные материалы с красной дорожки и самой церемонии. Все детали скоро в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина", а также на сайте "Сегодня".

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