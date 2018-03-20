"Рассказ служанки": создатели сериала раскрыли детали второго сезона

Второй сезон будет расширяться за пределы одноименного романа, будут показаны события за стенами Галаада

Недавно звезда "Игры престолов", исполнительница роли Сансы Старк, актриса Софи Тернер, рассказала, что она уже прочитала сценарий финала сериала, и поделилась, что он будет действительно впечатляющим.

Теперь создатели популярного сериала-антиутопии "Рассказ служанки" рассказали первые детали о предстоящем втором сезоне.

"Как только вы вырвались из Галаада, что происходит? Как вы выздоравливаете? Тема второго сезона – Галаад внутри тебя, поэтому вы не теряете его, когда покидаете территорию", – сказал исполнительный продюсер Брюс Миллер, пишет Variety.

Отмечается, что второй сезон будет расширяться за пределы одноименного романа писательницы Маргарет Этвуд, показывая события в нескольких местах за стенами Галаада. По словам Миллера, в самом произведении были "местности, которые казались очень важными", в которых отношение к женщинам отличалось от того, как это происходит в Галааде.

"Колонии действительно являются результатом женоненавистничества и жестокости и отвержения женщин, – но даже в этой жестокости вы видите, что женщины находят возможность поддерживать друг друга. Большая часть сериала посвящена невероятной стойкости и силе Джун, но также всех женщин-персонажей", – добавил он.

Миллер также рассказал, что во втором сезоне Эмили (Алексис Бледел) будет назначена новому командору (его сыграет Брэдли Уитфорд) и в конечном итоге оказывается в Колониях, где также находится Джанин (Мадлен Брюэр).

"Согласно описанию в книге, это ядовитая пустошь, и люди там просто вычищают токсичный ил, – но она красивая. Это широкие поля, большое пространство. И когда вы приближаетесь к нему, то понимаете, что события там бьют ключом", – рассказала Брюэр о Колониях.

Мойра (Самира Уайли) и Люк (О. Т. Фагбенли) все еще будут находиться в Торонто, который исполнительные продюсеры назвали "Маленькой Америкой".

"Люк и Мойра живут вместе, пытаясь найти общий язык. Они прошли через два совершенно разных травматических события, но у них общая история, и у них есть что-то вроде семьи – они почти брат и сестра. Но в то же время трудно передать, что они переживают эмоционально", – сказал Фагбенли.

В то же время в Галааде Серена (Ивонн Страховски) в ярости от вызова, который ей бросает Джун.

"Для Серены это впервые, когда ее дела пошли не так. Я думаю, она чувствует себя немного потерянной, – сказала Страховски. – Единственное, чего она хочет, это ребенок – самый лучший механизм выживания в мире, где она не имеет большого права голоса".

Для главной героини Джун (Элизабет Мосс) главная цель – не только восстановить связь с семьей, но и найти способ защитить своего будущего ребенка. "Это взрывная, неустойчивая шахматная партия", – говорит исполнительный продюсер Уоррен Литтлфилд. Во втором сезоне также появится мать Джун (Черри Джонс) – носительница, по мнению дочери, старомодных идей феминизма. Премьера второго сезона Рассказа служанки состоится 25 апреля.

Напомним, стало известно, что Netflix запускает новый бельгийский сериал Tabula Rasa. Премьера шоу состоялась 15 марта.