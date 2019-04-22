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Рассказ Стивена Кинга "Стоянка" получит экранизацию

Это история о человеке, в котором уживаются две разные личности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Титульная иллюстрация к рассказу "Стоянка" Скриншот из YouTube
Титульная иллюстрация к рассказу "Стоянка" Скриншот из YouTube

Недавно СегодняюLifestyle сделали интересную подборку фильмов – лучшие экранизации романов "короля ужасов" Стивена Кинга. Стоит отметить, что очень много работ знаменитого писателя адаптировали в киноистории. Теперь же стало известно, что еще одна работа Кинга подвергнется киноадаптации. Компания Legendary намерена экранизовать рассказ "Остановка" ("Стоянка") ("Rest Stop") из сборника "Когда упадет тьма", пишет издание Variety.

По информации издания, режиссером и сценаристом ленты выступит Алекс Росс Перри, который снял триллер "Королева Земли" и драму "Ее запах" с Карой Дэлевинь, Дэном Стивенсом и Элизабет Мосс. Продюсировать кино будут Алекс Гарсия ("Конг: Остров черепа") и Али Мендес ("Годзилла 2: Король монстров").

Отметим, что рассказ изначально был опубликован в журнале Esquire, а затем вошел  в сборник рассказов. История следует за рассказчиком по имени Джон Дикстра, который подслушивает спор мужчины и женщины в туалете на стоянке. Когда же история начинает приобретать оттенки домашнего насилия, герой решает вмешаться, назвавшись псевдонимом Рик Хардин. После этого начинается опасная игра в кошки-мышки. Как раз будущий фильм уже называют "триллером о кошках и мышках", а сама история сосредоточена на человеке, в котором уживаются две разные личности.

Напомним, сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек ("Тихое место"), адаптируют для большого экрана рассказ Стивена Кинга "Бугимен".

Также стриминговая компания Netflix заявила о том, что снимет фильм по книге "В высокой траве" Стивена Кинга и его сына Джо Хилла.

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Источник: Сегодня
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