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Расследования и резонансные темы: ток-шоу "Говорить Україна" отмечает 8-летие

За всю историю программы в студии у Алексея Суханова побывало 15 000 героев

Инна Петрова
Сегодня, 13:58

Сегодня, 16 апреля, самому популярному социальному ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на телеканале "Украина", исполняется 8 лет. За это время зрители увидели 1700 выпусков, а в студии у Алексея Суханова, который получил украинское гражданство, побывало 15 000 героев.

Каждый эпизод "Говорить Україна" – это кропотливый труд журналистов и экспертов. Над проектом работают 120 человек. К работе над выпусками привлечены специалисты из разных областей: психологи, социальные работники, детективы, журналисты, криминалисты и даже патологоанатомы. Все они помогают делать каждую программу качественной историей, которая будоражит не только страну, но и мир.

"Наша основная задача как социального проекта — не просто сделать интересный продукт. Мы хотим, чтобы каждый раз, смотря нашу программу, зритель понимал, что этот час возле экрана потрачен не зря: он вынес для себя что-то полезное, поучаствовал в решении проблемы, посопереживал герою. Чаще всего к нам обращаются люди, для которых проект, в прямом смысле слова — последний шанс. Нам не важно, кем работает наш герой, сколько он зарабатывает, где он живет. Если есть проблема, с которой невозможно справиться, — мы открыты", – рассказывает продюсер Юлия Охрименко.

В день редакторы фиксируют до 50 обращений тех, кому требуется помощь ток-шоу "Говорить Україна". Над одной историей программы команда проекта может работать от нескольких дней до года. Иногда результат некоторых приходится ждать несколько лет.

"Так было в программе о девочке с опухолью на лице. Группа записала ее в 2016 году, и ждали, пока врачи смогут ее прооперировать, чтобы рассказать зрителям о том, как она изменилась в конце программы. Но операция все время откладывалась, поскольку после детальных обследований оказалось, что опухоль проросла в мозг. Было сделано около 8 операций, и мы очень горды тем, что героине удалось помочь", – комментирует Юлия Охрименко.

За 8 лет существования программы, нет таких тем, которые бы не поднимались в ток-шоу. Но самой большой гордостью коллектива IVORY films являются выпуски-расследования на резонансные темы: "Смерть підлітка в Прилуках: чому повстало місто?", "Трагічне зникнення 11-річної Даши з Одеси: хто прикривав ката?", "Шок: плачу гроші за знущання з сина" о жутких издевательствах в Бердянской колонии — заставили правоохранительные органы пересмотреть криминальные дела.

Алексей Суханов в студии ток-шоу
Алексей Суханов в студии ток-шоу "Говорить Україна"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но самой резонансной стала программа "Мої рідні кати". Журналистам в буквальном смысле слова пришлось освобождать ребенка из его же родной семьи. Над 8-летним мальчиком издевались и мать, и отец, и братья и сестры. Его держали, как собаку, в сарае. После выхода программы в эфир Сашу усыновили, а на его биологических родителей завели уголовные дела.

Но, несмотря на резонансные выпуски, о которых говорит вся Украина, на проекте есть место и романтическим историям. Например, после программы "Жених с павлинами: куда исчезают невесты", в которой пытались понять, почему завидному 60–летнему моряку патологически не везет с женщинами, журналистам проекта написала зрительница. Она влюбилась в героя с экрана и была уверена, что он – ее судьба. Редакторы передали ее контакты и фото жениху. И все закончилось хэппи-эндом.

"Мне необыкновенно повезло с работой. Ведь мы работаем с историями, от которых наворачиваются слезы на глаза от неимоверного ужаса, что даже в кино трудно представить – до романтичных моментов. И каждая история чему-то учит, и это очень здорово. Мы пытаемся помочь, разбираясь и раскладывая информацию на самые маленькие крупинки и мелочи. "Говорить Україна" – это необыкновенная возможность научиться не на своих ошибках, а на чужих, посмотреть, как это происходит, и задуматься", – комментирует ведущий ток-шоу "Говорить Україна" Алексей Суханов.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 20:10.

Напомним, что ранее ведущие телеканала "Украина" рассказали, как изменились их любимые привычки во время карантина.

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