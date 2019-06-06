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Расследования, секретные бумаги и шифры маньяков: лучшие фильмы в День журналиста

Фильмы про журналистов, их работу и личную жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:47
Фильмы про журналистов: "Зодиак"
Фильмы про журналистов: "Зодиак"
Фото: YouTube

В этом году День журналиста в Украине отмечает свой 25-летний юбилей, так как он был официально установлен как праздник как раз четверть века назад. Свой профессиональный праздник сегодня, 6 июня, отмечают журналисты в Украине.

В столице прошла выставка посвященная журналисту Гарету Джонсу:

В этот день мы предлагаем подборку тематическую фильмов о журналистах, корреспондентах, которые помогут понять жизнь мастеров пера и клавиш. 

"Секретное досье"

Фильм Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип в главных ролях в этом году номинировался на "Оскар". История о том, как журналистам The New York Times и The Washington Post удалось опубликовать секретные документы Пентагона о ходе ведения войны во Вьетнаме. Кто из них пошел до суда и не прогнулся перед властями – лучше смотреть, ведь фильм действительно глубокий. И за стуком печатной машинки можно многое услышать.

"Зодиак"

В главных ролях Джейк Джилленхол и Роберт Дауни-младший, они сыграли сотрудников газеты Сан-Франциско Кроникл. По сюжету, газета ведет независимое расследование убийств, совершенных таинственным серийным убийцей, известным в народе под кличкой "Зодиак". Именно штатный картикатурист газеты Роберт Грейсмит (Джилленхол) разгадал шифр, которым пользовался Зодиак в своих письмах, и только благодаря упорству этого человека практически безнадежное дело маньяка, терроризирующего Сан-Франциско, постоянно находилось на глазах полиции и местных жителей.

"В центре внимания"

Тяжелый фильм на основе тяжелых реальных событий. В фильме показана расследовательская журналистика, как говорится, во всей красе и во всех недоспанных ночах. Фильм рассказывает о расследовании группой журналистов бостонской газеты дела о серийных случаях педофилии и возможной причастности к этому местных священнослужителей. Результат поразил не только весь город, но и весь мир.

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"Спокойной ночи и удачи"

Действие фильма разворачивается в США 50-х годов, в эпоху развития телевидения. Фильм рассказывает реальную историю противостояния репортера Эдварда Маро и сенатора Джозефа МакКарти. В рамках так называемой "охоты на ведьм" чиновник обвинил журналиста в симпатии к коммунистическому режиму. Ценители творчества Джорджа Клуни могут посмотреть на своего любимца в полностью новом образе.

"Сенсация"

Фильм легендарного Вуди Аллена с Хью Джекменом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях. Картина рассказывает историю сенсационного расследования, которое поможет разоблачить убийцу. Не обошлось без порции фирменных вудиалленивськикх шуток и сарказма. Погибшего журналиста Джо Стромбла оплакивают близкие и друзья. Однако он и на том свете думает о работе. Джо становятся известны сенсационные факты об орудующем в Лондоне убийце. Однако, как же ему выполнить свою работу, требующую много беготни, если он мертв?

Напомним, "Сегодня" собрали лучшие поздравления с Днем журналиста в прозе, а также собрали самые оригинальные открытки с профессиональным праздником всех работников масс-медиа: журналистов, репортеров и корреспондентов.  

А любителям украинских проектов, напоминаем, что что по будням на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка"

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Источник: Сегодня
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