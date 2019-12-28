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Райан Рейнольдс подтвердил выход фильма "Дэдпул 3"

Актер отметил, что над созданием фильма работает вся команда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс, которому недавно исполнилось 43 года, в эфире шоу "Live With Kelly and Ryan" рассказал, что студия Marvel работает над третей частью фильма об эксцентричном супергерое Дэдпуле, пишет Screen Rent.

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Отмечается, что над продолжением трудится вся команда.

"Сейчас мы в Marvel, и это как высшая лига. Это своего рода сумасшествие. Так что да, мы работаем над этим", – отметил Рейнольдс.

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Других подробностей о третьем "Дэдпуле" пока нет, как и официальной информации о запуске в производство и о том, когда картина увидит свет.

Франшиза "Дэдпул" попала в обойму Marvel после слияния в начале года Disney и 21st Century Fox, выпустившей первые две части.

Напомним, в сети появился трейлер детской версии супергеройского экшена "Дэдпул 2" под названием "Жил-был Дэдпул" (OnceuponaDeadpool), рейтинг которой составляет PG-13.

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