Райан Рейнольдс сыграет в самом дорогом проекте Netflix

Бюджет картины составит от 120 до 150 млн долларов

Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/vancityreynolds

Популярный актер Райан Рейнольдс, которого постоянно подкалывают Хью Джекман и Джейк Джилленхол, сыграет в масштабном комедийном боевике "Красное уведомление".

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По информации Hollywood Reporter, бюджет проекта составляет от 120 до 150 млн долларов, и он станет одним из самых дорогих продуктов Netflix.

Стоит отметить, что сначала фильмом занималась студия Universal, но позже его перехватил стриминговый сервис. Ранее планировалось выпустить картину 13 ноября 2020 года, но теперь точная дата премьеры не называется.

Рейнольдс пополнил звездный каст, в котором уже оказались Галь Гадот и Дуэйн "Скала" Джонсон. Дата премьеры пока неизвестна.

Напомним, 42-летний Райан Рейнольдс в скором времени в третий раз станет отцом. А недавно журналисты "подловили" беременную Блейк на съемочной площадке нового фильма "Свободный парень" (Free Guy) в Бостоне, где снимается Райан. Актриса была не одна, а с двумя дочерьми

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