Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Райан Рейнольдс сыграет в самом дорогом проекте Netflix

Бюджет картины составит от 120 до 150 млн долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Фото: instagram.com/vancityreynolds

Популярный актер Райан Рейнольдс, которого постоянно подкалывают Хью Джекман и Джейк Джилленхол, сыграет в масштабном комедийном боевике "Красное уведомление".

Узнайте, какие фильмы смотрят украинцы:

По информации Hollywood Reporter, бюджет проекта составляет от 120 до 150 млн долларов, и он станет одним из самых дорогих продуктов Netflix.

Стоит отметить, что сначала фильмом занималась студия Universal, но позже его перехватил стриминговый сервис. Ранее планировалось выпустить картину 13 ноября 2020 года, но теперь точная дата премьеры не называется.

Рейнольдс пополнил звездный каст, в котором уже оказались Галь Гадот и Дуэйн "Скала" Джонсон. Дата премьеры пока неизвестна.

Напомним,  42-летний Райан Рейнольдс в скором времени в третий раз станет отцом. А недавно журналисты "подловили" беременную Блейк на съемочной площадке нового фильма "Свободный парень" (Free Guy) в Бостоне, где снимается Райан. Актриса была не одна, а с двумя дочерьми

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Объявлен список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Антонио Бандерас присоединился к актерскому касту комедии "Телохранитель жены киллера" "Поступили благоразумно": Райан Рейнольдс показал архивный снимок и затронул важную тему
сериал Netflix райан рейнольдс
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания
Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Популярные статьи

Сегодня, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Сегодня, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Сегодня, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:23Шоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

Вчера, 19:02Fun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

Вчера, 07:27Техно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

9 июляШоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

9 июляFun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

9 июляWellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

9 июляТехно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

Новости партнеров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей
Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Вуличенко: «Замуж за Марата я выходила четыре раза»
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Элина Быстрицкая 27 лет скрывала своего мужа
Быстрые ленивые беляши на кефире с фаршем
Быстрые ленивые беляши на кефире с фаршем
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней
Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь