Райану Рейнольдсу – 43: ТОП-5 лучших ролей актера

У него искрометный юмор и очаровательная улыбка

Райан Рейнольдс. Фото: Getty

Сегодня, 23 октября, свой день рождения празднует голливудский актер Райан Рейнольдс, который недавно стал отцом в третий раз. Звезде исполняется 43 года. Актер всегда отличался искрометным чувством юмора, голливудской улыбкой и позитивом. Мы сделали традиционную подборку фильмов, на этот раз с именинником Рейнольдсом.

Пошловатая комедия, в которой Райан сыграл главную роль. По сюжету, Вэн Уайлдер учится в колледже уже семь лет и не собирается уходить. Все время он проводит на вечеринках. Но когда он встречает Гвен, то приходит пора задуматься, может быть он просто боится оказаться во взрослой жизни.

Актер сыграл в дуэте с Сандрой Баллок. Помощник исполнительного директора крупного издательства собирается на уик-энд к своим родителям – на Аляску. Но по стечению обстоятельств его начальница втягивает его в обман, якобы они жених и невеста, и едет вместе с ним.

Поклонники Marvel по достоинству оценили фильм. В картине Рейнольдс сыграл бывшего солдата спецназа, который подрабатывает наемником. У него обнаруживают рак и предлагает экспериментальное лечение болезни. Уэйд мутирует и становится супергероем.

Фильм разгромили критики и в прокате он показал себя не особо. Однако фильм пересматривали в сети множество раз. Честный полицейский, который хотел сбыть золото, но решает сдать его, как улику, погибает при облаве. Но он попадает в "Призрачный патруль" и возвращается на землю, чтобы отлавливать "мертвецов". Он даже представить не мог, что его бывший напарник – тоже один из гадов.

Райан Рейнольдс сыграл с Джейком Джилленхолом. Группа астронавтов находит на Марсе одноклеточное существо, которое захватывает их корабль. Игра прекрасная, музыка крутая, а вот сюжет очень прост.

Напомним, Катрин Денев 22 октября отпраздновала свой день рождения – 76 лет, 60 из которых она активно снимается в кино.

Все подробности в спецтеме Что посмотреть: подборки фильмов и сериалов

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