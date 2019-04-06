Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Реальная мистика" и "Агенты справедливости" стали лучшими проектами по версии зрителей

Проекты приняли участие в рейтинге "Снято в Украине"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Команда "Реальной мистики"
Команда "Реальной мистики"
Фото: пресс-служба канала "Украина"

4 апреля объявили победителей рейтинга "Снято в Украине". В номинации "Скриптед-реалити", по оценке зрителей, победил проект канала "Украина" "Реальная мистика" (производство продакшн-компании "Теле Про"). Кроме этого, в рамках проекта "Снято в Украине", детективные истории "Агенты справедливости" на канале "Украина" производства "Теле Про" заняли первое место в номинации "Сериал", получив около 22 000 голосов.

Рейтинг "Снято в Украине" – часть большого проекта об украинских фильмах и специалистах, которые их создают. Проект запустил сайт delo.ua в партнерстве с "Медиа Группой Украина". Первый рейтинг составили в начале 2016 года.

Сегодня. Lifestyle поинтересовался у директора продакшн компании "Теле Про" Елены Канишевской, в чем секрет успешных проектов, которые полюбили тысячи зрителей: "Конечно есть. Все секреты выдавать не буду, иначе они перестанут быть секретами. Все проекты создаются в первую очередь профессионалами, нет случайных людей. На двух этих и других проектах канала "Украина" и "Теле про" работают люди с общими ценностями. Мы поддерживаем атмосферу взаимоуважения в первую очередь и профессионального роста. Все проекты созданы в первую очередь для зрителя, поэтому сначала – аналитика, потребности зрителя, четкое понимание, чего он хочет в каждый час своего дня и под каждый час жизни зрителя создается продукт.

Елена Канишевская
Елена Канишевская
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Также Елена рассказала о плюсах и минусах кино- и продакшн-индустрии в Украине: "Рынок только начал развиваться так активно, что уже можно говорить о конкуренции и разнообразии. И как любой "подросток", он немного максималистичен, это касается и экономики этого рынка. В конкуренции бывает не все так чисто, как хотелось бы, но мне это нравится. Рынок все "выровняет" рано или поздно, но сейчас, как никогда, интересно".

Отметим, что в рейтинге "Снято в Украине" приняли участие украинские фильмы, сериалы (2016-2018) и команды их создателей. В целом в рейтинг вошли: фильмы и сериалы – 247, игровые фильмы – 66, документальные фильмы – 57, анимация – 40, сериалы – 65, скриптед-реалити – 7, докуфильмы / докудрамы – 12, кинематографисты – 1534, продюсеры – 105, сценаристы – 223, операторы – 157, режиссеры – 193, актеры – 360, режиссеры монтажа – 103, художники-постановщики – 91, художники по костюмам – 70, композиторы – 69, художники по гриму – 65, звукорежиссеры – 98. Онлайн-голосование проходило на сайте delo.ua с 28 декабря 2018 по 24 февраля 2019 года.

Напомним, новый сезон "Реальной мистики" стартовал в феврале этого года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Стивен Спилберг ополчился на Netflix: что известно о скандале Что посмотреть вечером: ТОП-5 фильмов для всей семьи "Золота Дзиґа 2019": объявлен лонг-лист претендентов на кинопремию
сериалы фильмы
Реклама

Новости партнеров

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность
Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой
Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Популярные статьи

Вчера, 12:35Техно

Прототип ЗАЗ Ланос 2020 засветился на фото

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Известный украинский певец попал в серьезное ДТП: подробности

Вчера, 11:40Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам сопутствует удача, а Тельцам стоит разобраться с приоритетами

Вчера, 10:42Психология

Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 08:56Fun

Семья выгребла мусор из машины и разбогатела

Вчера, 08:40Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 06:54Техно

Microsoft предрекает "смерть" компьютерам c Windows

4 апреляШоу-бизнес

ТОП-13 настоящих имен голливудских звезд

4 апреляFun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

4 апреляFun

Учительницу математики уволили из-за "голого фото" в переписке

4 апреляШоу-бизнес

MARUV выступила на юбилее Иосифа Пригожина

4 апреляШоу-бизнес

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

4 апреляТехно

Android 9.0 Pie оказалась худшей мобильной ОС

4 апреляFun

Молодая мать узнала о беременности во время родов

4 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

3 апреляFun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Новости партнеров

Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Дочка Виктории Дайнеко стала жертвой врачебной ошибки
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой
Сырники обычные: ароматные и вкусные
Сырники обычные: ароматные и вкусные
9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме
9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме
10 звездных родителей с психическими расстройствами
10 звездных родителей с психическими расстройствами
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром