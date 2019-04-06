"Реальная мистика" и "Агенты справедливости" стали лучшими проектами по версии зрителей

Проекты приняли участие в рейтинге "Снято в Украине"

Команда "Реальной мистики" Фото: пресс-служба канала "Украина"

4 апреля объявили победителей рейтинга "Снято в Украине". В номинации "Скриптед-реалити", по оценке зрителей, победил проект канала "Украина" "Реальная мистика" (производство продакшн-компании "Теле Про"). Кроме этого, в рамках проекта "Снято в Украине", детективные истории "Агенты справедливости" на канале "Украина" производства "Теле Про" заняли первое место в номинации "Сериал", получив около 22 000 голосов.

Рейтинг "Снято в Украине" – часть большого проекта об украинских фильмах и специалистах, которые их создают. Проект запустил сайт delo.ua в партнерстве с "Медиа Группой Украина". Первый рейтинг составили в начале 2016 года.

Сегодня. Lifestyle поинтересовался у директора продакшн компании "Теле Про" Елены Канишевской, в чем секрет успешных проектов, которые полюбили тысячи зрителей: "Конечно есть. Все секреты выдавать не буду, иначе они перестанут быть секретами. Все проекты создаются в первую очередь профессионалами, нет случайных людей. На двух этих и других проектах канала "Украина" и "Теле про" работают люди с общими ценностями. Мы поддерживаем атмосферу взаимоуважения в первую очередь и профессионального роста. Все проекты созданы в первую очередь для зрителя, поэтому сначала – аналитика, потребности зрителя, четкое понимание, чего он хочет в каждый час своего дня и под каждый час жизни зрителя создается продукт.

Елена Канишевская Фото: пресс-служба канала "Украина"

Также Елена рассказала о плюсах и минусах кино- и продакшн-индустрии в Украине: "Рынок только начал развиваться так активно, что уже можно говорить о конкуренции и разнообразии. И как любой "подросток", он немного максималистичен, это касается и экономики этого рынка. В конкуренции бывает не все так чисто, как хотелось бы, но мне это нравится. Рынок все "выровняет" рано или поздно, но сейчас, как никогда, интересно".

Отметим, что в рейтинге "Снято в Украине" приняли участие украинские фильмы, сериалы (2016-2018) и команды их создателей. В целом в рейтинг вошли: фильмы и сериалы – 247, игровые фильмы – 66, документальные фильмы – 57, анимация – 40, сериалы – 65, скриптед-реалити – 7, докуфильмы / докудрамы – 12, кинематографисты – 1534, продюсеры – 105, сценаристы – 223, операторы – 157, режиссеры – 193, актеры – 360, режиссеры монтажа – 103, художники-постановщики – 91, художники по костюмам – 70, композиторы – 69, художники по гриму – 65, звукорежиссеры – 98. Онлайн-голосование проходило на сайте delo.ua с 28 декабря 2018 по 24 февраля 2019 года.

Напомним, новый сезон "Реальной мистики" стартовал в феврале этого года.

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