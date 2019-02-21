Ребенок, ссоры и плохие ребята: появились подробности фильма "Аватар 2"

Об этом поделился режиссер картины

Появились подробности фильма "Аватар 2" Фото: YouTube

Поклонники кинотворчества Джеймса Кэмерона с нетерпением ждут выхода нового фильма – продолжения "Аватара". Режиссер уже раскрыл некоторые подробности продолжения культового фильма, сообщает Empire.

По словам режиссера, действие будущей ленты разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма. Нейтири и Джейк все еще вместе, у них появилась дочь – девочке в новой части фильма будет восемь лет. Кэмерон также заявил, что одна из ключевых сцен продолжения – ссора героев. Она будет показана глазами ребенка.

Также режиссер рассказал, что в настоящий момент работа над продолжением в самом разгаре. Кэмерон добавил, что важнейшая составляющая франшизы – графика, однако в ближайшее время предстоит приступить к съемкам игровых элементов, на которые, по словам режиссера, необходимо будет еще пять месяцев.

Напомним, к фантастической франшизе присоединилась звезда сериала "Клан Сопрано" Иди Фалько. Актриса сыграет персонажа по имени генерал Ардмор.

Ранее актриса Зои Салдана, которая недавно рассказала, на каком этапе съемок продолжение фильма "Аватар", поделилась фотографией, сделанной во время съемок сиквелов научной фантастики.

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