Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой на Оскаре-2020

В этом году за звание лучшей боролись пять актрис

Актриса Рене Зеллвегер Фото: Getty Images

Лучшей актрисой на 92-й церемонии вручения премии "Оскар-2020" стала Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди". Отметим, что за победу в номинации "Лучшая актриса" также боролись Синтия Ерайво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Сенсация").

Все, что нужно знать о церемонии награждения "Оскар-2020":

Актриса поблагодарила всю съемочную группу фильма "Джуди". Она также благодарна человеку, который 25 лет был рядом. Рене сказала, то , что мы слышим – это нас вдохновляет.

Отметим, что "Сегодня" ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Напомним, ранее "Сегодня" уже писали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020".

Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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